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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6077607860796080
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 00:35

  Козак-характерник написав:
  unicdima написав:а вот немцы с вами не согласны.

А ми нє согласни с нємцамі... :) І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна.

це дурня, а не істина.
такою дурною пропагандою русскіє і забивали голови наївним українцям, а самі йшли і вбивали.
unicdima
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