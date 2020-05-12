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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:35
Козак-характерник написав: unicdima написав:
а вот немцы с вами не согласны.
А ми нє согласни с нємцамі...
І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна.
це дурня, а не істина.
такою дурною пропагандою русскіє і забивали голови наївним українцям, а самі йшли і вбивали.
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unicdima
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