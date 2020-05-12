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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:35
Козак-характерник написав: unicdima написав:
а вот немцы с вами не согласны.
А ми нє согласни с нємцамі...
І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна.
це дурня, а не істина.
такою дурною пропагандою русскіє і забивали голови наївним українцям, а самі йшли і вбивали.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:51
unicdima написав:
и какие преступления совершил Дудаев?
Такие же, что и Захарченко и прочие лидеры ЛДНР.
Вооруженный сепаратистский мятеж.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:57
Sommer написав:
Это вполне сравнимо с убийствами по национальному признаку осуществленному Сталиным с советскими коммунистами.
Сталин не убивал поляков по национальному признаку. Убитые в Катыни польские офицеры проходят по категории политрепресированных. Вероятно, это была месть за поражение большевиков в войне 1920 года.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:57
Tegularius написав:
Такие же, что и Захарченко и прочие лидеры ЛДНР.
Вооруженный сепаратистский мятеж.
брехня
Дудаев был законноизбранным Президентом ЧРИ, а Захарченко лишь марионетка российских оккупационных войск.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:01
unicdima написав:
Дудаев был законноизбранным Президентом ЧРИ, а Захарченко лишь марионетка российских оккупационных войск.
А что, законы РФ позволяли отдельным республикам по своему желанию провозглашать независимость?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:01
Tegularius написав:
Сталин не убивал поляков по национальному признаку. Убитые в Катыни польские офицеры проходят по категории политрепресированных. Вероятно, это была месть за поражение большевиков в войне 1920 года.
а депортации народов с массовыми жертвами тоже не проходят по национальному признаку?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:03
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.
А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?
Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?
Тільки Яник - біла ворона.
Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.
Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.
Янек тоже.
а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).
З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.
З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.
б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.
Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:06
unicdima написав:
а депортации народов с массовыми жертвами тоже не проходят по национальному признаку?
Интернирование во время войны народов, которые власть считает сочувствующими врагу, увы, - обычная практика во время войны.
Так, США интернировали 120 тысяч этнических японцев, поместив их в лагеря.
Массовых жертв не было, утверждающие это источники не заслуживают доверия.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:15
Tegularius написав: unicdima написав:
а депортации народов с массовыми жертвами тоже не проходят по национальному признаку?
Интернирование во время войны народов, которые власть считает сочувствующими врагу, увы, - обычная практика во время войны.
Так, США интернировали 120 тысяч этнических японцев, поместив их в лагеря.
Массовых жертв не было, утверждающие это источники не заслуживают доверия.
опять врешь
в США интернировали японцев с одного определенного района, при этом треть из них вообще не была гражданами США, желающие могли уехать в Японию, пойти служить в армию или переехать в другие районы США.
Массовые жертвы подтверждены фактами, их отрицают только подонки.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:46
unicdima написав:
опять врешь
в США интернировали японцев с одного определенного района,
Это ты врешь.
Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.
Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.
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