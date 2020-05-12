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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6078607960806081
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 02:51

Тут хтось писав що Сталін після себе тільки пару чобіт залишив.
Та ні, він ще й внучку залишив після себе :D :
https://bigpicture.ru/?p=749216
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 04:31

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная
Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог.


Дачу ещё оставил
https://bigpicture.ru/?p=569895

По тем ценам и временам наверное не один лимон долларов обошлась
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 6078607960806081
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