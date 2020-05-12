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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6079608060816082>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 02:51

Тут хтось писав що Сталін після себе тільки пару чобіт залишив.
Та ні, він ще й внучку залишив після себе :D :
https://bigpicture.ru/?p=749216
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 04:31

  Tegularius написав:
  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная
Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог.


Дачу ещё оставил
https://bigpicture.ru/?p=569895

По тем ценам и временам наверное не один лимон долларов обошлась
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 06:57

  lapay написав:
  shapo написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BC
Нет этих цифр.

Я писав Єрусалим, чи в в "киянина" немає української розкладки?
И про палестинцев тоже сказать самому нечего," знаток БВ"?

Палестинці точно не жили у Львові в 1939 році, а євреїв, в Палестині було набагато менше, ніж українців в Галичині.

Понятно.
Ответить нечего, а признаться в этом не хочется
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:03

  unicdima написав:
  shapo написав:По существу есть что ответить?
С еврейской землёй как раз все просто - земли с названием Иудея и Самария не могут принадлежать ни арабам, ни туркам, никому другому

С таким же успехом евреи могут претендовать на Еврейский автономный округ )))
То что когда-то племена похожие на евреев завоевали те земли и несколько столетий ими владели не делает эти земли исконно еврейскими этническими землями. Вас там не жило больше тысячи лет, с таким же успехом монголы могут претендовать на половину Евразии.
Даже Иерусалим не евреи основали.
Так что по факту никаких прав на земли на БВ у вас нет.
Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.
Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины.

Еще один "знаток" БВ и евреев ни хрена ни о чем понятия не имеющий.
Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели.
"Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:09

  unicdima написав:
  shapo написав:Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?
И как можно "латентно" убить, понарошку что ли?
Жизнь выселённых народов не сильно отличалась от эвакуированых, такая же нищета. Про принудительный труд не слышал, по крайней мере в большей степени чем работали несосланные

Я тебя уже прошлый раз макнул с твоим враньем, ты так и слился когда данные по потерям крымских татар при депортации оказались выше чем смертность в Бухенвальде.
И заканчивай из себя строить очевидца Гулага, ты родился в 60-х поэтому не ври про 50-е. Брехло ты.

Чего-чего ты приводил?
Нарисовал очередные цифры взятые с потолка или придуманные нынешними крымским татарами типа Ислямова и Муждабаева доящими украинский бюджет.
И я писал не о Бухенвальде, а о лагерях смерти расположенных на территории Польши.
Родился я в 1956г что для тебя непостижимо в руднике Джезказгане и часто ходил мимо лагеря с вышками который был пустой и не разрушенный, но в нем было почему-то много сена, видимо, для лошадей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:16

  Tegularius написав:
  unicdima написав:опять врешь
в США интернировали японцев с одного определенного района,

Это ты врешь.
Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.
Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.

Этот "патриот" не представляет или врет о том, что после распада СССР из республик Средней Азии и Казахстана выдавливали русских и русскоязычных миллионами.
А после образования Израиля из окружающих арабских стран выдавили 800000 евреев часто конфисковав всю собственность и иногда убивая.
Но для этих защитников "палестинцев" придуманный в 1964г КГБ только арабская накба известна
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:53

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BC
Нет этих цифр.

Я писав Єрусалим, чи в в "киянина" немає української розкладки?
И про палестинцев тоже сказать самому нечего," знаток БВ"?

Палестинці точно не жили у Львові в 1939 році, а євреїв, в Палестині було набагато менше, ніж українців в Галичині.

Понятно.
Ответить нечего, а признаться в этом не хочется

Я, з телефона, не можу вставити посилання, тому мовчки виконуй інструкцію. Про те, де чия земля, розповідай палестинцям на палестинському форумі, а не українцям на українському, там тебе пошлють набагато швидше і далі, ніж тут.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:58

  shapo написав:Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели.
"Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры

Так для тебе поляки такі самі антисеміти, як всі європейці, навіть ті з них, хто рятував євреїв від смерті. Бо ти кончений нацист.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:58

  Tegularius написав:
  unicdima написав:опять врешь
в США интернировали японцев с одного определенного района,

Это ты врешь.
Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.
Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.

Но русские не славяне. Взять великие дворянские роды все сплошные ордынцы.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 08:00

  lapay написав:
  shapo написав:Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели.
"Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры

Так для тебе поляки такі самі антисеміти, як всі європейці, навіть ті з них, хто рятував євреїв від смерті. Бо ти кончений нацист.

А погромы были просто так, от нечего делать, без причины. И во Франции тоже.
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