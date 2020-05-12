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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6079608060816082 Додано: Сер 13 тра, 2020 08:14 Козак-характерник написав: shapo написав: Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал? Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?

Не бачу суттєвої різниці в методах винищення. Як у тому фільмі...



- Тебя сразу прикончить, или желаешь помучаться?



- Лучше конечно помучаться. ((



Мета - вбити людину, якщо не фізично, то морально. І треба ще добре подумати, що страшніше. Ось переламали так свідомість мас, що породили так званих "совків", біомасу, що не має почуття власної гідності і совісті, не можуть усвідомити злочини і жахнутися їм. Сліпі й глухі. І спробуй їх розбудити? Сплять мертвячим сном, славлять своїх катів. Живі трупи. Не бачу суттєвої різниці в методах винищення. Як у тому фільмі...- Тебя сразу прикончить, или желаешь помучаться?- Лучше конечно помучаться. ((Мета - вбити людину, якщо не фізично, то морально. І треба ще добре подумати, що страшніше. Ось переламали так свідомість мас, що породили так званих "совків", біомасу, що не має почуття власної гідності і совісті, не можуть усвідомити злочини і жахнутися їм. Сліпі й глухі. І спробуй їх розбудити? Сплять мертвячим сном, славлять своїх катів. Живі трупи.

Никто никого тут не славит, но и не делать замечания за плевки в прошлое или переписывание истории в угоду нынешней политической коньюктуры не буду.

Что касается чести и совести, то бывшие коммунисты, комсомольцы, гебисты перекрасившиеся в националистов давно переплюнули советскую номенклатуру с её распределителями. Те были поумнее и жрали свои спецпайки за плотно закрытыми шторами, а не под светом софитов.

Да и у народа прав при получении травм, увольнении и соцблаг было точно побольше чем при нынешней незалежности Никто никого тут не славит, но и не делать замечания за плевки в прошлое или переписывание истории в угоду нынешней политической коньюктуры не буду.Что касается чести и совести, то бывшие коммунисты, комсомольцы, гебисты перекрасившиеся в националистов давно переплюнули советскую номенклатуру с её распределителями. Те были поумнее и жрали свои спецпайки за плотно закрытыми шторами, а не под светом софитов.Да и у народа прав при получении травм, увольнении и соцблаг было точно побольше чем при нынешней незалежности Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3418 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 08:15 shapo написав: unicdima написав: shapo написав: По существу есть что ответить?

С еврейской землёй как раз все просто - земли с названием Иудея и Самария не могут принадлежать ни арабам, ни туркам, никому другому По существу есть что ответить?С еврейской землёй как раз все просто - земли с названием Иудея и Самария не могут принадлежать ни арабам, ни туркам, никому другому

С таким же успехом евреи могут претендовать на Еврейский автономный округ )))

То что когда-то племена похожие на евреев завоевали те земли и несколько столетий ими владели не делает эти земли исконно еврейскими этническими землями. Вас там не жило больше тысячи лет, с таким же успехом монголы могут претендовать на половину Евразии.

Даже Иерусалим не евреи основали.

Так что по факту никаких прав на земли на БВ у вас нет.

Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.

Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. С таким же успехом евреи могут претендовать на Еврейский автономный округ )))То что когда-то племена похожие на евреев завоевали те земли и несколько столетий ими владели не делает эти земли исконно еврейскими этническими землями. Вас там не жило больше тысячи лет, с таким же успехом монголы могут претендовать на половину Евразии.Даже Иерусалим не евреи основали.Так что по факту никаких прав на земли на БВ у вас нет.Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины.

Еще один "знаток" БВ и евреев ни хрена ни о чем понятия не имеющий.

Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели.

"Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры Еще один "знаток" БВ и евреев ни хрена ни о чем понятия не имеющий.Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели."Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры

Живёте в Украине и ненавидете украинцев, потенциальный предатель, который с хлебом и солью встретит оккупантов. Ну и как тогда украинцы должны ставится к такому. И проблемы у евреев везде, где они живут. Вот в Японии у евреев нет проблем. Нет евреев в Японии и нет у них там проблем. А так везде и в Испании и во Франции. А в России, зачем в Киеве еврей Столыпина убил? Живёте в Украине и ненавидете украинцев, потенциальный предатель, который с хлебом и солью встретит оккупантов. Ну и как тогда украинцы должны ставится к такому. И проблемы у евреев везде, где они живут. Вот в Японии у евреев нет проблем. Нет евреев в Японии и нет у них там проблем. А так везде и в Испании и во Франции. А в России, зачем в Киеве еврей Столыпина убил? innamax2008

Повідомлень: 367 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 08:16 innamax2008 написав: lapay написав: shapo написав: Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели.

"Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры Евреев на украинские земли пустили не украинцы, а поляки которые тогда ими владели."Благодарить" украинцев, конечно, нужно за погромы - от Хмельницкого до Петлюры и Бандеры

Так для тебе поляки такі самі антисеміти, як всі європейці, навіть ті з них, хто рятував євреїв від смерті. Бо ти кончений нацист. Так для тебе поляки такі самі антисеміти, як всі європейці, навіть ті з них, хто рятував євреїв від смерті. Бо ти кончений нацист.

А погромы были просто так, от нечего делать, без причины. И во Франции тоже. А погромы были просто так, от нечего делать, без причины. И во Франции тоже.

А какая причина не расскажешь? Христа распяли или кровь христианских младенцев в мацу макали? А какая причина не расскажешь? Христа распяли или кровь христианских младенцев в мацу макали? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3418 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 08:21 lapay написав: shapo написав: Понятно.

Ответить нечего, а признаться в этом не хочется Понятно.Ответить нечего, а признаться в этом не хочется

Я, з телефона, не можу вставити посилання, тому мовчки виконуй інструкцію. Про те, де чия земля, розповідай палестинцям на палестинському форумі, а не українцям на українському, там тебе пошлють набагато швидше і далі, ніж тут. Я, з телефона, не можу вставити посилання, тому мовчки виконуй інструкцію. Про те, де чия земля, розповідай палестинцям на палестинському форумі, а не українцям на українському, там тебе пошлють набагато швидше і далі, ніж тут.

1) Ох уж мне эти местные "патриоты". Когда нечего ответить начинают приплетать евреев и Израиль, а когда начинаешь задавать уточняющие вопросы начинают отправлять к арабам. Зачем строчить о том в чем не смыслишь?

2)Скопируй ссылку в Скайп, а оттуда перенесёт сюда 1) Ох уж мне эти местные "патриоты". Когда нечего ответить начинают приплетать евреев и Израиль, а когда начинаешь задавать уточняющие вопросы начинают отправлять к арабам. Зачем строчить о том в чем не смыслишь?2)Скопируй ссылку в Скайп, а оттуда перенесёт сюда Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3418 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6079608060816082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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