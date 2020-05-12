|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:04
innamax2008 написав: Tegularius написав: unicdima написав:
опять врешь
в США интернировали японцев с одного определенного района,
Это ты врешь.
Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.
Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.
Но русские не славяне. Взять великие дворянские роды все сплошные ордынцы.
WAT?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19155
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 1293 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:15
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1252
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:37
Schmit написав: Uppi написав:
Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос .
-
Uppi
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|