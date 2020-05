Додано: Сер 13 тра, 2020 09:04

innamax2008 написав: Tegularius написав: unicdima написав: опять врешь

в США интернировали японцев с одного определенного района, опять врешьв США интернировали японцев с одного определенного района,

Это ты врешь.

Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.

Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник. Это ты врешь.Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.

Но русские не славяне. Взять великие дворянские роды все сплошные ордынцы. Но русские не славяне. Взять великие дворянские роды все сплошные ордынцы.

WAT? WAT?

