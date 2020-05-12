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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6077607860796080 Додано: Сер 13 тра, 2020 09:37 Schmit написав: Uppi написав: Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ? Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?



Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос . Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос . Uppi Повідомлень: 5 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58 andrijk777 написав: detroytred"[quote="4962310:andrijk777 написав: detroytred написав: Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?

Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?

Тільки Яник - біла ворона. А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?Тільки Яник - біла ворона.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.

Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.

Янек тоже.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.Янек тоже.

а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).

З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.

З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.

б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.

Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote



----------------------------

Астанавитесь!!!)))



Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*



Это типичная чекисткая позиция...

Слушаешь западную музыку, значит ...



Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.





При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.



Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.

Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?

Зачем домысливаете?

Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).

Зачем!?



З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???

Это разные планеты...

При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.

По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.

Это ни плохо, ни хорошо)) а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote----------------------------Астанавитесь!!!)))Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*Это типичная чекисткая позиция...Слушаешь западную музыку, значит ...Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?Зачем домысливаете?Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).Зачем!?З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???Это разные планеты...При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.Это ни плохо, ни хорошо)) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22922 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:11 detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22751 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25 budivelnik написав: detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? ТреуголкінА чи не здається тобі, що це ти не правий...А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєшхазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щосьМоже це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєшчего ізволіте...а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?



detroytred

В данном случае я согласен с будивельником, а именно

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.

Хотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.



Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").

Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться. В данном случае я согласен с будивельником, а именноХотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17228 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1864 раз. Подякували: 2719 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6077607860796080 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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