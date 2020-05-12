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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6077607860796080
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:37

  Schmit написав:
  Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?


Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58

  andrijk777 написав:
  detroytred"[quote="4962310:andrijk777 написав:
  detroytred написав:Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?
Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?
Тільки Яник - біла ворона.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.
Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.
Янек тоже.

а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).
З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.
З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.
б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.
Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote

----------------------------
Астанавитесь!!!)))

Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*

Это типичная чекисткая позиция...
Слушаешь западную музыку, значит ...

Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.


При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.

Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.
Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?
Зачем домысливаете?
Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).
Зачем!?

З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???
Это разные планеты...
При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.
По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.
Это ни плохо, ни хорошо))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:11

detroytred
Треуголкін
А чи не здається тобі, що це ти не правий...
А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш
хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось
Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?
Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш
чего ізволіте...
а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25

  budivelnik написав:detroytred
Треуголкін
А чи не здається тобі, що це ти не правий...
А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш
хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось
Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?
Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш
чего ізволіте...
а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?


detroytred
В данном случае я согласен с будивельником, а именно
А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш
хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.
Хотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.

Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").
Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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  #<1 ... 6077607860796080
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