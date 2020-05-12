Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос .
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:37
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58
а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).
З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.
З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.
б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.
Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote
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Астанавитесь!!!)))
Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*
Это типичная чекисткая позиция...
Слушаешь западную музыку, значит ...
Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.
При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.
Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.
Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?
Зачем домысливаете?
Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).
Зачем!?
З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???
Это разные планеты...
При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.
По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.
Это ни плохо, ни хорошо))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:11
detroytred
Треуголкін
А чи не здається тобі, що це ти не правий...
А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш
хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось
Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?
Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш
чего ізволіте...
а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25
detroytred
В данном случае я согласен с будивельником, а именно
А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш
хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.
Хотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.
Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").
Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:30
Дурачок, психуешь ты.
Потому что я указываю на конкретные факты *домысливания* (лжи).
Притом классической.
Примитивной и тупой.
Например, даже сейчас ты применяешь классический демагогический приём -- обобщение (якобы на все!!! аргументы, которые мне не нравятся....).
Не на все, а на конкретные. На конкретную ложь и домысливания.
Мне не понравился аргумент вчера lapay-я и что?
Кстати, ты опять ступил. *Чего изволите?* и служба по уставам, документам, законам --- несовместимы. Абсолютно. Ты противоречишь сам себе.
Тебе абы ляпнуть ложь...
Дурко, ты вчера опять попытался втянуть меня в диалог с тобой. Но при этом не носили даже ключевое слово, выделенное восклицательным знаком (*у нас! политики) работают по минимуму. Конечно от них мало что зависит для изменений. Ведь одинаково по минимуму.
А меркели и Ко работают по максимуму, максимально изменяют к лучшему.
Короче: не бреши...
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:42
Прикольно.
Чудак по-хазановски (гэбистски) с потолка практически приписал меня к ратующим за присоединение к рашке (на фоне моих постоянных однозначных -- хоть чушкой, хоть чучелом в Европу).
Связал-обобщил со сторонниками событий в Крыму и Донбассе.
Вывел ложь об Украина не вiдбулась, как держава, а я --- стиль не подобрал, как ему на эту тупую наглую прямую брехню ответить?!))
Жгите ещё.
З.Ы. короче: я так понимаю, что придётся отзеркаливать.
То есть на ложь, клевету писать в ответ такое же.
Вы уже сотый раз откланиваетесь и на все!, мои мнения, что Вам не нравятся, пишите в стиле, о котором Вам самому стоит задуматься.
И Вы сами зачем-то выступили адвокатом *других участников*.
Это капец...
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05
В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.
Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.
Мне за торнадовцев абидно).
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:33
Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.
Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:36
Стерненку медаль героя!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:48
Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.
Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.
В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.
О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.
Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.
На то ж они и герои...
Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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