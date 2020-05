Додано: Сер 13 тра, 2020 12:36

lapay написав: В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно).

Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.

Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.

Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію.

Стерненку медаль героя! Стерненку медаль героя!

