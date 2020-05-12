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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6078607960806081> Додано: Сер 13 тра, 2020 09:37 Schmit написав: Uppi написав: Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ? Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?



Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос . Ну это хрень какая то, маргинальные стенания. Какую страну мы пытаемся построить и для кого ? Вот главный вопрос . Uppi Повідомлень: 7 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 10:58 andrijk777 написав: detroytred"[quote="4962310:andrijk777 написав: detroytred написав: Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?

Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?

Тільки Яник - біла ворона. А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?Тільки Яник - біла ворона.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.

Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.

Янек тоже.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.Янек тоже.

а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).

З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.

З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.

б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.

Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote



----------------------------

Астанавитесь!!!)))



Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*



Это типичная чекисткая позиция...

Слушаешь западную музыку, значит ...



Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.





При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.



Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.

Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?

Зачем домысливаете?

Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).

Зачем!?



З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???

Это разные планеты...

При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.

По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.

Это ни плохо, ни хорошо)) а) Типова всепропадницька позиція. Ми їх вибирали - а вони всі погані(гірше нікуди).З цього випливає кого не вибирай - буде гірше.З цього випливає що Україна не відбулась, як держава.б) В цього випливає що Україну треба ліквідувати і .... приєднати до Росії. Ну реально, не до Польщі чи Білорусі нас приєднувати. Росія - єдино-можливий розумний варіант.Може ви і не кремлебот, але якщо робити логічні висновки ваших думок, виходить така позиція. На жаль в багатьох українців така позиція. Жаль, що говорячи а) вони не розуміють що наслідком цього є б). Причому вже є реальні прецеденти - Крим, Донбас.[/quote----------------------------Астанавитесь!!!)))Пересмотрите Хазанова с * Ваш сын курит, значит пьёт, значит ворует и т.д.*Это типичная чекисткая позиция...Слушаешь западную музыку, значит ...Я Вас удивлю. Вполне можно считать см. моё мнение и при этом быть на 100% уверенным, что Украина, как государство вiдбулась, развивается и т.п.При чем Ваша хазановщина и глупости о присоединении к рашке неуместна на фоне моих утверждений о необходимости интеграции в ЕС и т.д.Уберите Ваши фантазии и останется ... ноль.Зачем Вы обобщаете конкретно меня с другими?Зачем домысливаете?Да ещё и прямую ложь (например, о присоединении к рашке после моих однозначных высказываний об интеграции в ЕС).Зачем!?З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???Это разные планеты...При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.Это ни плохо, ни хорошо)) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:11 detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22751 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25 budivelnik написав: detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? ТреуголкінА чи не здається тобі, що це ти не правий...А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєшхазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щосьМоже це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєшчего ізволіте...а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?



detroytred

В данном случае я согласен с будивельником, а именно

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.

Хотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.



Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").

Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться. В данном случае я согласен с будивельником, а именноХотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17230 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1864 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:30 budivelnik написав: detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? ТреуголкінА чи не здається тобі, що це ти не правий...А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєшхазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щосьМоже це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєшчего ізволіте...а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?

Дурачок, психуешь ты.

Потому что я указываю на конкретные факты *домысливания* (лжи).

Притом классической.

Примитивной и тупой.

Например, даже сейчас ты применяешь классический демагогический приём -- обобщение (якобы на все!!! аргументы, которые мне не нравятся....).

Не на все, а на конкретные. На конкретную ложь и домысливания.



Мне не понравился аргумент вчера lapay-я и что?





Кстати, ты опять ступил. *Чего изволите?* и служба по уставам, документам, законам --- несовместимы. Абсолютно. Ты противоречишь сам себе.

Тебе абы ляпнуть ложь...



Дурко, ты вчера опять попытался втянуть меня в диалог с тобой. Но при этом не носили даже ключевое слово, выделенное восклицательным знаком (*у нас! политики) работают по минимуму. Конечно от них мало что зависит для изменений. Ведь одинаково по минимуму.

А меркели и Ко работают по максимуму, максимально изменяют к лучшему.



Короче: не бреши... Дурачок, психуешь ты.Потому что я указываю на конкретные факты *домысливания* (лжи).Притом классической.Примитивной и тупой.Например, даже сейчас ты применяешь классический демагогический приём -- обобщение (якобы на все!!! аргументы, которые мне не нравятся....).Не на все, а на конкретные. На конкретную ложь и домысливания.Мне не понравился аргумент вчера lapay-я и что?Кстати, ты опять ступил. *Чего изволите?* и служба по уставам, документам, законам --- несовместимы. Абсолютно. Ты противоречишь сам себе.Тебе абы ляпнуть ложь...Дурко, ты вчера опять попытался втянуть меня в диалог с тобой. Но при этом не носили даже ключевое слово, выделенное восклицательным знаком (*у нас! политики) работают по минимуму. Конечно от них мало что зависит для изменений. Ведь одинаково по минимуму.А меркели и Ко работают по максимуму, максимально изменяют к лучшему.Короче: не бреши... detroytred

Повідомлень: 22926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 11:42 Starikan написав: budivelnik написав: detroytred

Треуголкін

А чи не здається тобі, що це ти не правий...

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щось

Може це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?

Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєш

чего ізволіте...

а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота? ТреуголкінА чи не здається тобі, що це ти не правий...А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєшхазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.......ще там щосьМоже це в тебе старчий маразм на фоні запущеної совкофілії?Або може це ти в традиціях не воювавшої армії думки формулююєшчего ізволіте...а потім дивуєшся що тебе не так зрозуміли? а як розуміти-якщо там пустота?



detroytred

В данном случае я согласен с будивельником, а именно

А то на всі аргументи які тобі не подобаються-ти відразу псіхуєш і починаєш

хазановщина, фантазії.чекісти, домислюєте.

Хотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.



Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").

Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться. В данном случае я согласен с будивельником, а именноХотя, в отличие от будивельника, понимаю, что вы не совкофил, а ваша профессия меня не колышет.Подумайте насчет вашего стиля общения. И формулировок, чтобы потом не обижаться. Впрочем, вы обижаетесь на любое возражение, да и зачем-то выступаете адвокатом других участников (типа "вы его ругаете, а он не то имел в виду").Засим откланиваюсь, с вами стало трудновато общаться.

Прикольно.

Чудак по-хазановски (гэбистски) с потолка практически приписал меня к ратующим за присоединение к рашке (на фоне моих постоянных однозначных -- хоть чушкой, хоть чучелом в Европу).

Связал-обобщил со сторонниками событий в Крыму и Донбассе.

Вывел ложь об Украина не вiдбулась, как держава, а я --- стиль не подобрал, как ему на эту тупую наглую прямую брехню ответить?!))



Жгите ещё.



З.Ы. короче: я так понимаю, что придётся отзеркаливать.

То есть на ложь, клевету писать в ответ такое же.



Вы уже сотый раз откланиваетесь и на все!, мои мнения, что Вам не нравятся, пишите в стиле, о котором Вам самому стоит задуматься.

И Вы сами зачем-то выступили адвокатом *других участников*.



Это капец... Прикольно.Чудак по-хазановски (гэбистски) с потолка практически приписал меня к ратующим за присоединение к рашке (на фоне моих постоянных однозначных -- хоть чушкой, хоть чучелом в Европу).Связал-обобщил со сторонниками событий в Крыму и Донбассе.Вывел ложь об Украина не вiдбулась, как держава, а я --- стиль не подобрал, как ему на эту тупую наглую прямую брехню ответить?!))Жгите ещё.З.Ы. короче: я так понимаю, что придётся отзеркаливать.То есть на ложь, клевету писать в ответ такое же.Вы уже сотый раз откланиваетесь и на все!, мои мнения, что Вам не нравятся, пишите в стиле, о котором Вам самому стоит задуматься.И Вы сами зачем-то выступили адвокатом *других участников*.Это капец... detroytred

Повідомлень: 22926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05 lapay написав: detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".

І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою. Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою.

В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно). В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.Мне за торнадовцев абидно). detroytred

Повідомлень: 22926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 12:33 В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно).

Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.

Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію. Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10430 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 12:36 lapay написав: В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно).

Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.

Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію. Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію.

Стерненку медаль героя! Стерненку медаль героя! Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19160 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1073 раз. Подякували: 1293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 12:48 lapay написав: В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно).

Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.

Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію. Героя треба заслужити. Торнадівці нічим, крім грабунку і катувань місцевих, себе не проявили, і на народних героїв не тягнуть. Герої визволяють і захищають. От Стерненко захищав Одесу від руського міра, тому багато хто закриває очі на те, що він мочканув бандюка і створив кормову базу. Так само багато хто закриває очі на те, що Жуков піхотою розміновував мінні поля, чи умовний Мосійчук чи Семенченко десь комусь вирвав пару нігтів.Навіть сьогодні військові злочини регулярної армії цілком демократичних країн далеко не завжди будуть викрито, а винні будуть покарані. А про партизанів, з їх отаманщиною, і поготів. В ідеалі закон один для всіх, а в реалі тим, хто ризикує життям заради держави чи громадян, держава дає не формальну чи навіть формальну (амністія) індульгенцію.

Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.



Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.

В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.



О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.

Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.

На то ж они и герои...

Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем? Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.На то ж они и герои...Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем? Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

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