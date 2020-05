Додано: Сер 13 тра, 2020 12:55

lapay написав: flyman написав: Стерненку медаль героя! Стерненку медаль героя!

Ти краще пройдись, по вулиці, з портретом Бандери і червоно-чорним прапором, і відразу відчуєш, на своїй шкурі, польський мір. А потім розкажеш, кому давати медаль, а кому ні. Ти краще пройдись, по вулиці, з портретом Бандери і червоно-чорним прапором, і відразу відчуєш, на своїй шкурі, польський мір. А потім розкажеш, кому давати медаль, а кому ні.

Ти що, проти героя?

Ти ватан, чи може, сєпар? Ти що, проти героя?Ти ватан, чи може, сєпар?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/