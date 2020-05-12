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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6078607960806081
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:48

неплохая передача-рассказ про донбасс, с предисторией
довольно толково во многом

https://www.youtube.com/watch?v=EWXhih42JbI
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:50

  flyman написав:Стерненку медаль героя!

Ти краще пройдись, по вулиці, з портретом Бандери і червоно-чорним прапором, і відразу відчуєш, на своїй шкурі, польський мір. А потім розкажеш, кому давати медаль, а кому ні.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:55

  lapay написав:
  flyman написав:Стерненку медаль героя!

Ти краще пройдись, по вулиці, з портретом Бандери і червоно-чорним прапором, і відразу відчуєш, на своїй шкурі, польський мір. А потім розкажеш, кому давати медаль, а кому ні.:)

Ти що, проти героя?
Ти ватан, чи може, сєпар?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 6078607960806081
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