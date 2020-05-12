Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян. Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы. На то ж они и герои... Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?
Скільки людей, стільки і думок. Завжди частина людей голосує за лівих, правих чи навіть клоунів. На всіх не вгодиш. Цілком очевидно, що держава буде підтримувати тих героїв, які махали національними прапорами, а не прапорами сусідніх держав чи сепаратних утворень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Ви чомусь хочете розкласти по поличкам дуже різні речі , але поличку берете одну . Афган - СРСР вліз туди по рішенню уряду по своїм мотивам , але ж реальні солдати виконували реальні завдання на війні - в інтересах "своїх" . СРСР-УПА - майже аналогічно . Навіть тоді "стрибків" не поважали і не вважали героями , не кажучи про НКВДистів чистих . А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку . Плюс на все це накладається чиста ідеологія з боку держави . От судячи з усього мало хто читав "Забудь-річку" Капранових . Там дуже цікаво переплетено якраз усе це - в часи 2 світової ...
Tegularius написав:Это ты врешь. Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали. Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.
если совок-пропагандист не знает фактов то значит я вру еще больше японцев чем на западном побережье проживало на Гавайях, но там из около 150тыс интернировали около полутора тысяч. как я уже писал все желающие могли уехать в Японию, многие пошли в армию, а в фашистском совке весь народ погрузили в телячьи вагоны и вывезли в неприспособленные места выживать. Депортировали даже фронтовиков-орденоносцев, это самые натуральные этнические чистки. Перед вторжением российских войск в Чечню я много видел пропаганды уровня распятых мальчиков, а по факту после оккупации ЧРИ никаких массовых захоронений русских в результате расправ не обнаружено, а большая часть нечеченского населения Грозного погибла под российскими бомбами.
detroytred написав:lapay Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою". І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою.
В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично. Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.
Мне за торнадовцев абидно).
Таких, хто не зашкварився не буває. Лише Христос!
Тут виважена оцінка. Йдеться про Другу світову війну, але підходить до будь якого конфлікту.
Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место, причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен (Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше, пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось, в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под тем предлогом, что "это приятно ветеранам".
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Я бачу з логікою у вас реальні проблеми. Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас. ----------------------
detroytred написав:З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете??? Это разные планеты... При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда. По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи. Это ни плохо, ни хорошо))
Ми говоримо про президента держави! Президент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу. Надіюсь це ви можете логічно осмислити? Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави. ----------------------- І друге. Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм. Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС. Тому ЯК ми можемо інтегровуватись з ЕС, якщо ми і так далеко від ЕС, та ще й з кожним роком ще більше відстаємо? Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС?
detroytred написав:Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.
Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным. В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.
О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян. Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы. На то ж они и герои... Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?
Повторю, що герой - це не норма, а психічне відхилення. Герой - це складова міфологеми державної ідеології. Будь яка держава творить свою міфологію і героїв. В реальності ж все дуже прозаїчно і не героїчно. Ставитися до державної міфології можна по різному, але держава повинна мати її. А Царство справжньої Істини настане в майбутньому. Поки так. Аболютної справедливості немає, не було і не буде. Але є держава і вічні національні інтереси.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.