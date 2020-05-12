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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6078607960806081 Додано: Сер 13 тра, 2020 13:01 detroytred написав:

О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.

Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.

На то ж они и герои...

Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем? О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.На то ж они и герои...Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?

Скільки людей, стільки і думок. Завжди частина людей голосує за лівих, правих чи навіть клоунів. На всіх не вгодиш. Цілком очевидно, що держава буде підтримувати тих героїв, які махали національними прапорами, а не прапорами сусідніх держав чи сепаратних утворень. Скільки людей, стільки і думок. Завжди частина людей голосує за лівих, правих чи навіть клоунів. На всіх не вгодиш. Цілком очевидно, що держава буде підтримувати тих героїв, які махали національними прапорами, а не прапорами сусідніх держав чи сепаратних утворень. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10430 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:26 Прикольно: оскорбительную лживую тупую нападку оставили, а ответ стёрли.



Уборщики. detroytred

Повідомлень: 22926 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:26 Re: Політичні дискусії Ви чомусь хочете розкласти по поличкам дуже різні речі , але поличку берете одну . Афган - СРСР вліз туди по рішенню уряду по своїм мотивам , але ж реальні солдати виконували реальні завдання на війні - в інтересах "своїх" . СРСР-УПА - майже аналогічно . Навіть тоді "стрибків" не поважали і не вважали героями , не кажучи про НКВДистів чистих . А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку . Плюс на все це накладається чиста ідеологія з боку держави .

От судячи з усього мало хто читав "Забудь-річку" Капранових . Там дуже цікаво переплетено якраз усе це - в часи 2 світової ... Puente Повідомлень: 3062 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35 Tegularius написав: Это ты врешь.

Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.

Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник. Это ты врешь.Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.

если совок-пропагандист не знает фактов то значит я вру

еще больше японцев чем на западном побережье проживало на Гавайях, но там из около 150тыс интернировали около полутора тысяч.

как я уже писал все желающие могли уехать в Японию, многие пошли в армию, а в фашистском совке весь народ погрузили в телячьи вагоны и вывезли в неприспособленные места выживать. Депортировали даже фронтовиков-орденоносцев, это самые натуральные этнические чистки.

Перед вторжением российских войск в Чечню я много видел пропаганды уровня распятых мальчиков, а по факту после оккупации ЧРИ никаких массовых захоронений русских в результате расправ не обнаружено, а большая часть нечеченского населения Грозного погибла под российскими бомбами. если совок-пропагандист не знает фактов то значит я вруеще больше японцев чем на западном побережье проживало на Гавайях, но там из около 150тыс интернировали около полутора тысяч.как я уже писал все желающие могли уехать в Японию, многие пошли в армию, а в фашистском совке весь народ погрузили в телячьи вагоны и вывезли в неприспособленные места выживать. Депортировали даже фронтовиков-орденоносцев, это самые натуральные этнические чистки.Перед вторжением российских войск в Чечню я много видел пропаганды уровня распятых мальчиков, а по факту после оккупации ЧРИ никаких массовых захоронений русских в результате расправ не обнаружено, а большая часть нечеченского населения Грозного погибла под российскими бомбами. unicdima

Повідомлень: 433 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:37 detroytred написав: lapay написав: detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".

І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою. Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою.

В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.

Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.



Мне за торнадовцев абидно). В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.Мне за торнадовцев абидно).

Таких, хто не зашкварився не буває. Лише Христос!



Тут виважена оцінка. Йдеться про Другу світову війну, але підходить до будь якого конфлікту.



Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться

решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные

союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного

населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые

достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные

пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,

причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не

обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может

сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен

(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,

пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о

них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок

нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих

и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за

преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что

среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать

отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и

отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести

героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать

автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,

в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным) . И если охотиться за

военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их

уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за

всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если

бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо

бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под

тем предлогом, что "это приятно ветеранам". Таких, хто не зашкварився не буває. Лише Христос!Тут виважена оцінка. Йдеться про Другу світову війну, але підходить до будь якого конфлікту.Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордитьсярешительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западныесоюзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирногонаселения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любыедостоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманныепропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко необязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко можетсочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет оних с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девокнарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучихи получались те немногие, что действительно ответили перед судом запреступления на оккупированной территории).. И если охотиться завоенными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда ихуже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже завсеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И еслибороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримобороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма подтем предлогом, что "это приятно ветеранам". Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28425 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42 Puente написав: А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку

Московитам та любителям Расеї - варто прочитати "Тіхій Дон" Михайла Шолохова.

Основна ідея романа: громадянська війна - вельми погане і нікчемне явище.



Ну, і рюскомірцам варто подивитись відео, як їхні духовні брати з Московії поводяться в Німеччині, і чим все це закінчується для них:



https://censor.net.ua/ua/video_news/319 ... 3#comments Московитам та любителям Расеї - варто прочитати "Тіхій Дон" Михайла Шолохова.Основна ідея романа: громадянська війна - вельми погане і нікчемне явище.Ну, і рюскомірцам варто подивитись відео, як їхні духовні брати з Московії поводяться в Німеччині, і чим все це закінчується для них: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21324 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1183 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:45

Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас.

----------------------

detroytred написав: З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???

Это разные планеты...

При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.

По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.

Это ни плохо, ни хорошо)) З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???Это разные планеты...При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.Это ни плохо, ни хорошо))

Ми говоримо про президента держави!

Президент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу.

Надіюсь це ви можете логічно осмислити?

Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави.

-----------------------

І друге.

Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм.

Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС.

Тому ЯК ми можемо інтегровуватись з ЕС, якщо ми і так далеко від ЕС, та ще й з кожним роком ще більше відстаємо?

Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС? Я бачу з логікою у вас реальні проблеми.Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас.----------------------Ми говоримо проПрезидент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу.Надіюсь це ви можете логічно осмислити?Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави.-----------------------І друге.Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм.Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС.Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС? andrijk777

Повідомлень: 2088 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:50 detroytred написав: Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.



Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.

В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.



О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.

Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.

На то ж они и герои...

Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем? Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.На то ж они и герои...Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?

Повторю, що герой - це не норма, а психічне відхилення. Герой - це складова міфологеми державної ідеології. Будь яка держава творить свою міфологію і героїв. В реальності ж все дуже прозаїчно і не героїчно. Ставитися до державної міфології можна по різному, але держава повинна мати її. А Царство справжньої Істини настане в майбутньому. Поки так. Аболютної справедливості немає, не було і не буде. Але є держава і вічні національні інтереси. Повторю, що герой - це не норма, а психічне відхилення. Герой - це складова міфологеми державної ідеології. Будь яка держава творить свою міфологію і героїв. В реальності ж все дуже прозаїчно і не героїчно. Ставитися до державної міфології можна по різному, але держава повинна мати її. А Царство справжньої Істини настане в майбутньому. Поки так. Аболютної справедливості немає, не було і не буде. Але є держава і вічні національні інтереси. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28425 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 13:51 detroytred написав: Это капец... Это капец...

Капец так капец. Капец так капец. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17234 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1864 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6078607960806081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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