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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6079608060816082>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:01

  detroytred написав:
О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.
Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.
На то ж они и герои...
Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?

Скільки людей, стільки і думок. Завжди частина людей голосує за лівих, правих чи навіть клоунів. На всіх не вгодиш. Цілком очевидно, що держава буде підтримувати тих героїв, які махали національними прапорами, а не прапорами сусідніх держав чи сепаратних утворень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:26

Прикольно: оскорбительную лживую тупую нападку оставили, а ответ стёрли.

Уборщики.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:26

Re: Політичні дискусії

Ви чомусь хочете розкласти по поличкам дуже різні речі , але поличку берете одну . Афган - СРСР вліз туди по рішенню уряду по своїм мотивам , але ж реальні солдати виконували реальні завдання на війні - в інтересах "своїх" . СРСР-УПА - майже аналогічно . Навіть тоді "стрибків" не поважали і не вважали героями , не кажучи про НКВДистів чистих . А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку . Плюс на все це накладається чиста ідеологія з боку держави .
От судячи з усього мало хто читав "Забудь-річку" Капранових . Там дуже цікаво переплетено якраз усе це - в часи 2 світової ...
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35

  Tegularius написав:Это ты врешь.
Депортировали со всего западного побережья США, где японцы собственно и проживали.
Твой любимый Дудаев также проводил этнические чистки славянского населения Чечни. В Грозном в 1989 году проживало 210 тыс. русских и 10 тыс. украинцев, славяне составляли 55% населения, тогда как чеченцы 30%. Дудаевым все нечеченцы были насильственно изгнаны из Чечни, при этом около 20000 из них погибли. Но об этом ты молчишь, Дудаев для тебя не преступник.

если совок-пропагандист не знает фактов то значит я вру :D
еще больше японцев чем на западном побережье проживало на Гавайях, но там из около 150тыс интернировали около полутора тысяч.
как я уже писал все желающие могли уехать в Японию, многие пошли в армию, а в фашистском совке весь народ погрузили в телячьи вагоны и вывезли в неприспособленные места выживать. Депортировали даже фронтовиков-орденоносцев, это самые натуральные этнические чистки.
Перед вторжением российских войск в Чечню я много видел пропаганды уровня распятых мальчиков, а по факту после оккупации ЧРИ никаких массовых захоронений русских в результате расправ не обнаружено, а большая часть нечеченского населения Грозного погибла под российскими бомбами.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:37

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:lapay
Причём тут россияне к Бандере?

Дудаева разве в рфии сделали героем?

Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".
І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою.

В том, что или делать героями и тех, и тех. Что, правда, выглядит комично.
Или ни тех и ни тех, а только исключения - кто не зашкварился ни на йоту.

Мне за торнадовцев абидно).

Таких, хто не зашкварився не буває. Лише Христос! :)

Тут виважена оцінка. Йдеться про Другу світову війну, але підходить до будь якого конфлікту.

Но ни одной из сторон, участвовавших в конфликте, гордиться
решительно нечем - все они, и нацисты, и коммунисты, и западные
союзники, виновны в военных преступлениях, терроре против мирного
населения. В то же время, было бы глубоко неверно отрицать любые
достоинства участвовавших в войне солдат. Реальные, а не придуманные
пропагандистами, героизм и воинская доблесть действительно имели место,
причем во всех воевавших армиях; другое дело, что доблесть далеко не
обязательно служит благому делу, да и героизм на поле боя легко может
сочетаться с насилием и мародерством после того, как бой закончен
(Солженицын, кстати, в эпизоде, фраза из которого приводилась выше,
пишет как раз о таких героях, причем, что характерно, даже он пишет о
них с сочувствием: мол, не повезло ребятам, вместо беззащитных девок
нарвались на любовницу важного армейского чина - вот из таких невезучих
и получались те немногие, что действительно ответили перед судом за
преступления на оккупированной территории). Несомненно и то, что
среди солдат было и немало людей порядочных, но следует четко различать
отношение к конкретному человеку с его конкретными личными качествами и
отношение к режиму, которому он служил; и уж если воздавать почести
героям, то всех участвовавших сторон - либо никому, и не записывать
автоматически в герои по цвету флага (тем паче что, как уже отмечалось,
в этой войне ни один флаг не остался незапятнаным). И если охотиться за
военными преступниками (что вообще-то имеет смысл даже тогда, когда их
уже нет в живых, ибо оценка их деяниям должна быть дана), то тоже за
всеми, а не только за сражавшимися на стороне побежденных. И если
бороться с фашистской символикой и идеологией, то столь же непримиримо
бороться и с коммунистической, а не поощрять проявления сталинизма под
тем предлогом, что "это приятно ветеранам".
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42

  Puente написав:А бойові операції всередині країни проти власного населення геройськими якось не дуже виглядають в будь-якому випадку

Московитам та любителям Расеї - варто прочитати "Тіхій Дон" Михайла Шолохова.
Основна ідея романа: громадянська війна - вельми погане і нікчемне явище.

Ну, і рюскомірцам варто подивитись відео, як їхні духовні брати з Московії поводяться в Німеччині, і чим все це закінчується для них:

https://censor.net.ua/ua/video_news/319 ... 3#comments
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:45

Я бачу з логікою у вас реальні проблеми.
Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас.
----------------------
  detroytred написав:З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???
Это разные планеты...
При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.
По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.
Это ни плохо, ни хорошо))

Ми говоримо про президента держави!
Президент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу.
Надіюсь це ви можете логічно осмислити?
Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави.
-----------------------
І друге.
Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм.
Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС.
Тому ЯК ми можемо інтегровуватись з ЕС, якщо ми і так далеко від ЕС, та ще й з кожним роком ще більше відстаємо?
Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:50

  detroytred написав:Торнадовцы вполне эффективно и полезно воевали.

Вот! Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.
В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

О том и речь, что странно)) совмещаются *заради громадян* с действиями против громадян.
Герои должны устраивать всех громадян, державу, законы.
На то ж они и герои...
Индульгенция за зашквары пускай, но героями-то зачем?

Повторю, що герой - це не норма, а психічне відхилення. Герой - це складова міфологеми державної ідеології. Будь яка держава творить свою міфологію і героїв. В реальності ж все дуже прозаїчно і не героїчно. Ставитися до державної міфології можна по різному, але держава повинна мати її. А Царство справжньої Істини настане в майбутньому. Поки так. Аболютної справедливості немає, не було і не буде. Але є держава і вічні національні інтереси.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:51

  detroytred написав: Это капец...

Капец так капец.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:21

  detroytred написав:Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.
В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

Цікао
Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?
1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР
Тому
Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли
гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками
2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що
Держава Україна присвоює звання Героя України...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну

Що і кому тут не ясно?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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