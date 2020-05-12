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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6079608060816082
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.
В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

Цікао
Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?
1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР
Тому
Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли
гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками
2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що
Держава Україна присвоює звання Героя України...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну

Що і кому тут не ясно?

Ясно с тобой.
Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.
Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.

Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))).
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