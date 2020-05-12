Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6079608060816082 Додано: Сер 13 тра, 2020 15:50 budivelnik написав: detroytred написав: Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.

В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои. Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

Цікао

Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?

1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР

Тому

Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли

гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками

2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що

Держава Україна присвоює звання Героя України ...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну



Що і кому тут не ясно? ЦікаоПісля цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСРТомуприсвоїла їм звання, в той час колигітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками2 ОУН-УПА воювала за..тому не дивно щоприсвоює звання...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за УкраїнуЩо і кому тут не ясно?

Ясно с тобой.

Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.

Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.



Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))). Ясно с тобой.Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))). detroytred

Повідомлень: 22927 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6079608060816082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм