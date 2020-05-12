budivelnik написав:
Цікао
Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?
1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР
Тому
Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли
гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками
2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що
Держава Україна присвоює звання Героя України...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну
Що і кому тут не ясно?
Ясно с тобой.
Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.
Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.
Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))).