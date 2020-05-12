Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Я бачу з логікою у вас реальні проблеми. Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас. ----------------------
detroytred написав:З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете??? Это разные планеты... При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда. По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи. Это ни плохо, ни хорошо))
Ми говоримо про президента держави! Президент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу. Надіюсь це ви можете логічно осмислити? Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави. ----------------------- І друге. Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм. Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС. Тому ЯК ми можемо інтегровуватись з ЕС, якщо ми і так далеко від ЕС, та ще й з кожним роком ще більше відстаємо? Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС?
Да-да))) Разводите теперь демагогию, что Вы понимаете не понимаете,о каше в моей голове, об отставании от ЕС. Ключевое была Ваша по-хазановски *логическая* цепочка преувеличения и домысливания-приписывания.
Объясняю: я могу согласиться со спорностью своих терминов и взглядов (что превалирует в интересах президентов, отстаёт ли Украина от убегающих вперёд стран ЕС, и т.д.), на то и форум, чтобы обсуждать-дискутировать, но не с Вашими чистыми демагогическими приемами.
З.Ы. я указал на Меркель и т.п. А не на всех президентов ЕС. Германия убегает ... и от греций.
detroytred написав:Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным. В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.
Цікао Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом? 1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР Тому Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками 2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що ДержаваУкраїна присвоює звання ГерояУкраїни...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну Що і кому тут не ясно?
Ясно с тобой. Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка. Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями. Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))).
Україна унікальна Держава 1 Ми все робимо повільно... Тому з одного боку відстаємо ,з другого нікого зайвий раз не напрягаємо. тому воювавших у Другій світовій на наших теренах (з обох боків) залишились сотні... Тому ми зайвий раз не чіпаємо ні перших ні других. Якби ще корисні ідіоти не підтримували політику педерації типу Сталін-Герой,Бандера-ні... То у нас взагалі б не було жодних різнобіжностей Тим паче що мої діди між собою порозумілись ще у сімдесятих 2 Україна ,хоч і не заявила що являється правонаступницею совка,але по багатьох питаннях зробила це явочним порядком... Тобто виплачує пенсії тим хто працював в Совку(навіть у випадку коли отримувач жодної хвилини не працював на території України) Не забороняє наголоди видані за совка.. І так далі і тому подібне.. Але наш совок в душі дейтройт-спить і бачить коли підніметься дискусія треба чи ні визнавати нагороди Афганців(Чорнобильців, Бандерівців,Сталінців)... - і тоді йому буде бальзам на душу... Він досягне того ,про що тишком-нишком мріє Україна погрузиться в мізусобні розборки і тоді лампаснк зможе заявити А я казав що україна - недієздатна. Я казав що її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....
ПС Зараз цей непорозуміння природи вийде з заявами що дослівно він такого не говорив і взагалі він за Україну.а я його очорнюю з допомогою прийомів тележурнала Єралаш....
budivelnik Нет, глупыш, ты опять ошибся. Такой, как ты, понимает только отзеркаливание.
Заява теперь иная: мечтающий о возврате в совок будивельник опять сочинил дремучее домысливание в мой адрес. Вот не даёт тебе твоя совкофилия забыть о совке и гэбэшных методах домысливаний-приписаний. Запомни, рагуль, мы в Европу идём, а не в совок. Не устраивай междуусобные разборки, даже не намекай на страницах форума о недееспособности Украины, и не ожидай прихода пуйла или кима.
Но то, что ты осилил текст, хорошо. У тебя всегда так -- как ткнешь тебя в факт твоей глупости, так сразу очередная порция генерации бредовых домыслов. Оккупант-гсвг-ник, мечтающий о возврате славных совковых времён.
budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....
Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?
Бачиш -в тебе навіть словарний запас пересікається з євреєм шапо.який народився в казахстані.вчився в москві.працював в росії...а брудом обливає Україну. До тебе так і не доходить ,що на таких корисних ідіотах як ти - педераційники економлять море бабла... Бо зрадіо і волгарю - треба платити.. А ти з ладом - бесплатно те саме робиш.
В НБУ отметили, что новый бенефициар: - не поставил в известность НБУ о намерении приобрести акции Сбербанка за 3 месяца до сделки; - не согласовал приобретение с Нацбанком Украины; - не подал в НБУ копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....
Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?
Так этот совкофил всё сравнивает с совком, рашкой, дынырами, кндырами и т.п. С худшим. Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....
Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?
Як все запущено... Є два варіанти - помалу.тоді всі встигають призвичаїтись до змін І швидко... тоді море смертей..іне факт що прийдете туди куди потрібно. Просто подивіться на педерацію.. Державу там побудували швидко і ефективно... Але як? Білий дім - танками, + дві чеченських війни,+Беслан,Норд Ост,вибухи житлових будинків і метро... Як думаєте Якби прийшов який небуть наприклад Тягнибок.... Жорсткий,міг би бути ефективним... Але тоді Російські школи -під ніж За російську в побуті - в тюрму... Зате б може було більше хліба і видовищ...
Тому Коли чуєте заклики про сильну руку.. Подумайте і згадайте Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців
Не факт .що той сильний про якого Ви фантазуєте приймав би рішення.з якими Ви б погодились...а раз так - у Вас високі шанси не дожити до 35....