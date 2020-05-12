Додано: Сер 13 тра, 2020 16:40

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.

В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои. Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

Цікао

Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?

1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР

Тому

Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли

гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками

2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що

Держава Україна присвоює звання Героя України ...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну

Що і кому тут не ясно? ЦікаоПісля цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСРТомуприсвоїла їм звання, в той час колигітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками2 ОУН-УПА воювала за..тому не дивно щоприсвоює звання...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за УкраїнуЩо і кому тут не ясно? Ясно с тобой.

Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.

Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.

Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))). Ясно с тобой.Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))).

Україна унікальна Держава1 Ми все робимо повільно...Тому з одного боку відстаємо ,з другого нікого зайвий раз не напрягаємо.тому воювавших у Другій світовій на наших теренах (з обох боків) залишились сотні...Тому ми зайвий раз не чіпаємо ні перших ні других.Якби ще корисні ідіоти не підтримували політику педерації типуСталін-Герой,Бандера-ні...То у нас взагалі б не було жодних різнобіжностейТим паче що мої діди між собою порозумілись ще у сімдесятих2 Україна ,хоч і не заявила що являється правонаступницею совка,але по багатьох питаннях зробила це явочним порядком...Тобто виплачує пенсії тим хто працював в Совку(навіть у випадку коли отримувач жодної хвилини не працював на території України)Не забороняє наголоди видані за совка..І так далі і тому подібне..Але наш совок в душі дейтройт-спить і бачить коли підніметься дискусія треба чи ні визнавати нагороди Афганців(Чорнобильців, Бандерівців,Сталінців)... - і тоді йому буде бальзам на душу...Він досягне того ,про що тишком-нишком мрієУкраїна погрузиться в мізусобні розборки і тоді лампаснк зможе заявитиА я казав що україна - недієздатна.Я казав що її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....ПСЗараз цей непорозуміння природи вийде з заявами що дослівно він такого не говорив і взагалі він за Україну.а я його очорнюю з допомогою прийомів тележурнала Єралаш....