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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6080608160826083>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:10

  andrijk777 написав:Я бачу з логікою у вас реальні проблеми.
Ок. Я зрозумів що складні логічні конструкції не для вас.
----------------------
  detroytred написав:З.Ы. Вы разницу между *меньше некуда* и *хуже некуда* понимаете???
Это разные планеты...
При хуже некуда --- это да, капец державе. Хуже некуда.
По минимуму --- это по минимуму: сохраняют державу, свою власть, и даже развивают, но по-черепашьи.
Это ни плохо, ни хорошо))

Ми говоримо про президента держави!
Президент держави не може бути зацікавленим в "капец державе". Тому що він банально втратить владу, якщо станеться капець. Наприклад, Лукашенко не хоче приєднання до Росії по єдиній причині - він втратить владу.
Надіюсь це ви можете логічно осмислити?
Тому я не розумію різниці між *меньше некуда* и *хуже некуда* в оцінці роботи президента держави.
-----------------------
І друге.
Ви за інтеграцію з ЕС. Але 30 років президенти працюють *меньше некуда*. Але в ЕС президенти працюють норм.
Логічний висновок - ми вже 30 років все більше і більше відстаємо від ЕС.
Тому ЯК ми можемо інтегровуватись з ЕС, якщо ми і так далеко від ЕС, та ще й з кожним роком ще більше відстаємо?
Я не розумію яка у вас каша в голові? Може якийсь месія повинен прийти і інтрегрувати нас з ЕС?

Да-да)))
Разводите теперь демагогию, что Вы понимаете не понимаете,о каше в моей голове, об отставании от ЕС.
Ключевое была Ваша по-хазановски *логическая* цепочка преувеличения и домысливания-приписывания.

Объясняю: я могу согласиться со спорностью своих терминов и взглядов (что превалирует в интересах президентов, отстаёт ли Украина от убегающих вперёд стран ЕС, и т.д.), на то и форум, чтобы обсуждать-дискутировать, но не с Вашими чистыми демагогическими приемами.

З.Ы. я указал на Меркель и т.п.
А не на всех президентов ЕС.
Германия убегает ... и от греций.

Меркель и т.п. не мессии.
Хотя на фоне наших)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:40

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Держава даёт. То есть власть даёт ... тем, кому считает нужным.
В итоге до комичности доходит -- герои и красноармейцы, и упа-ки, воевавшие против друг друга; совок - агрессор в Афганистане и афганцы-герои.

Цікао
Після цієї цитати від дейтройта-Старікан і далі не буде вважати останнього совкофілом?
1 Червоні партизани ,червоноармійці, афганці воювали за СРСР
Тому
Держава СРСР присвоїла їм звання Героїв СРСР , в той час коли
гітлерівська Німеччина і Афганістан - вважали героїв СРСР -загарбниками,вбивцями і негідниками
2 ОУН-УПА воювала за незалежну Україну..тому не дивно що
Держава Україна присвоює звання Героя України...не тим хто воював за СРСР ,а тим хто воював проти СРСР(німеччини/Польщі) і за Україну
Що і кому тут не ясно?
Ясно с тобой.
Что ты текст ералашно воспринимаешь. В нем нет ни намека в поддержку совка.
Осиль: в державе Украина афганцы --- герои. Держава Украина признаёт их героями.
Также, как воинов советской армии, армии СССР, служивших СССР. СССР, который колонизировал Украину. И тех, кто воевал против националистов, боровшихся за независимость Украины в составе немецкой армии))).
Україна унікальна Держава
1 Ми все робимо повільно...
Тому з одного боку відстаємо ,з другого нікого зайвий раз не напрягаємо.
тому воювавших у Другій світовій на наших теренах (з обох боків) залишились сотні...
Тому ми зайвий раз не чіпаємо ні перших ні других.
Якби ще корисні ідіоти не підтримували політику педерації типу
Сталін-Герой,Бандера-ні...
То у нас взагалі б не було жодних різнобіжностей
Тим паче що мої діди між собою порозумілись ще у сімдесятих
2 Україна ,хоч і не заявила що являється правонаступницею совка,але по багатьох питаннях зробила це явочним порядком...
Тобто виплачує пенсії тим хто працював в Совку(навіть у випадку коли отримувач жодної хвилини не працював на території України)
Не забороняє наголоди видані за совка..
І так далі і тому подібне..
Але наш совок в душі дейтройт-спить і бачить коли підніметься дискусія треба чи ні визнавати нагороди Афганців(Чорнобильців, Бандерівців,Сталінців)... - і тоді йому буде бальзам на душу...
Він досягне того ,про що тишком-нишком мріє
Україна погрузиться в мізусобні розборки і тоді лампаснк зможе заявити
А я казав що україна - недієздатна.
Я казав що її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....

ПС
Зараз цей непорозуміння природи вийде з заявами що дослівно він такого не говорив і взагалі він за Україну.а я його очорнюю з допомогою прийомів тележурнала Єралаш....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:51

  Tegularius написав:
  unicdima написав:а депортации народов с массовыми жертвами тоже не проходят по национальному признаку?

Интернирование во время войны народов, которые власть считает сочувствующими врагу, увы, - обычная практика во время войны.


А какая война шла в СССР, когда началась компания по переселению?

  Tegularius написав:Так, США интернировали 120 тысяч этнических японцев, поместив их в лагеря.
Массовых жертв не было, утверждающие это источники не заслуживают доверия.


О, еще одному источники не нравятся. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:07

budivelnik
Нет, глупыш, ты опять ошибся.
Такой, как ты, понимает только отзеркаливание.

Заява теперь иная: мечтающий о возврате в совок будивельник опять сочинил дремучее домысливание в мой адрес.
Вот не даёт тебе твоя совкофилия забыть о совке и гэбэшных методах домысливаний-приписаний.
Запомни, рагуль, мы в Европу идём, а не в совок.
Не устраивай междуусобные разборки, даже не намекай на страницах форума о недееспособности Украины, и не ожидай прихода пуйла или кима.

Но то, что ты осилил текст, хорошо.
У тебя всегда так -- как ткнешь тебя в факт твоей глупости, так сразу очередная порция генерации бредовых домыслов.
Оккупант-гсвг-ник, мечтающий о возврате славных совковых времён.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:09

  budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....


Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:11

  detroytred написав:Запомни, рагуль
Бачиш -в тебе навіть словарний запас пересікається з євреєм шапо.який народився в казахстані.вчився в москві.працював в росії...а брудом обливає Україну.
До тебе так і не доходить ,що на таких корисних ідіотах як ти - педераційники економлять море бабла...
Бо зрадіо і волгарю - треба платити..
А ти з ладом - бесплатно те саме робиш.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:11

Ітогі подвєдьом. 2020-05-13

Ітогі подвєдьом. 2020-05-13

1) Рассмотрят банковский законопроект: Рада собралась на внеочередное заседание (прямая трансляция)

Зеленский прибыл в Раду и призвал принять закон о банковском регулировании

Принят "антиколомойский" закон (инфографика)

2) Шмыгаль назвал одну из причин кризиса на рынке, когда дорогая "зеленая" энергетика вытесняет дешевую атомную
Так и вспоминается Людвиг Аристархович с его "А кто это сделал ?"

Фейк и ложь: Премьер об ограничениях на выезд из Украины заробитчан
“Относительно ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало."

От брехло.
Дополнительные условия для выезда и есть ограничение

Шмыгаль рассказал, на что пошли средства из стабфонда на 65 миллиардов
20 миллиардов гривен из 65 млрд, предусмотренных в Фонде борьбы с коронавирусом, направили на пенсионную реформу.

Фактически - нецелевое расходование средств.
Имхо - деньги, предназначенные для пересчёта пенсий, хотели распилить на "борьбе" с коронавирусом. Но потом, включили заднюю.

3) Сбербанк продали с нарушением законодательства - НБУ
В НБУ отметили, что новый бенефициар:
- не поставил в известность НБУ о намерении приобрести акции Сбербанка за 3 месяца до сделки;
- не согласовал приобретение с Нацбанком Украины;
- не подал в НБУ копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Нацбанк может снизить учетную ставку еще в 2020 году - Смолий

4) В Раде придумали для украинцев новый налог
Депутаты правящей партии Слуга народа хотят ввести новый налог для граждан на развитие культуры

Хотят ввести налог для граждан на финансирование Квартад"95 ?

5) Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

6) "Вы шутите сейчас?": Тищенко прокомментировал "жесткий разговор" с Зеленским о работе своего ресторана
То есть, никакого "жесткого разговора" не было.

Это в видосике, Бубочка передаёт "приветы" мэру Черкасс, ему - закон.
А своим - всё
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:15

  Puente написав:
  budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....


Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?

Так этот совкофил всё сравнивает с совком, рашкой, дынырами, кндырами и т.п. С худшим.
Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:16

  Puente написав:
  budivelnik написав:... її лідерів які працюють помаленьку треба поміняти на ефективних типу пуйла чи кіма.....
Ну от не на таких , а на якихось інших ( наприклад вже всім відомий Лі Куан Ю - обзивали диктатором раніше , Піночета хвалять - хоча реально нічого позитивного не зробив , Тетчер - на могилі якої танцювали джигу ... ) Кого ми ще знаємо - Гавел , Валенса , Квасневський - які близенько ... Саакашвілі - це який приклад ( для грузинів ) ?
Як все запущено...
Є два варіанти - помалу.тоді всі встигають призвичаїтись до змін
І швидко... тоді море смертей..іне факт що прийдете туди куди потрібно.
Просто подивіться на педерацію..
Державу там побудували швидко і ефективно...
Але як?
Білий дім - танками, + дві чеченських війни,+Беслан,Норд Ост,вибухи житлових будинків і метро...
Як думаєте
Якби прийшов який небуть наприклад Тягнибок....
Жорсткий,міг би бути ефективним...
Але тоді
Російські школи -під ніж
За російську в побуті - в тюрму...
Зате б може було більше хліба і видовищ...

Тому
Коли чуєте заклики про сильну руку..
Подумайте і згадайте
Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців

Не факт .що той сильний про якого Ви фантазуєте приймав би рішення.з якими Ви б погодились...а раз так - у Вас високі шанси не дожити до 35....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:19

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Востаннє редагувалось Frant в Сер 13 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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