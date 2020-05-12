Додано: Сер 13 тра, 2020 17:23

detroytred написав: Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном. Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.

Запамятай лампасникуЦе в армії розумні ті,хто строєм ходять..В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу...І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...А твої пропозиції про сильних і ефективнихЯкраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....До всіх інших- Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіхА коли вам пропонують сильні руки..То ви повинні розумітиСильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а томувсі будете жити однаково.А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука.Може варто кожному ризикнути?Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.