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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6080608160826083
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Запомни, рагуль
Бачиш -в тебе навіть словарний запас пересікається з євреєм шапо.який народився в казахстані.вчився в москві.працював в росії...а брудом обливає Україну.
До тебе так і не доходить ,що на таких корисних ідіотах як ти - педераційники економлять море бабла...
Бо зрадіо і волгарю - треба платити..
А ти з ладом - бесплатно те саме робиш.

Ты эти совковые замашки (примитивное нахождение банальных простых совпадений) бросай.
Это демагогия самого примитивного уровня.
Ниже ералашиков.
Нашёл совпадение ... и объединил.

Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался.
Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:22

  detroytred написав:Так этот совкофил всё сравнивает с совком, рашкой, дынырами, кндырами и т.п
Що за пересмикування? Більших совкофілів, ніж московити та їхні російськомовні найманці - тут немає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:23

  detroytred написав:Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
Запамятай лампаснику
Це в армії розумні ті,хто строєм ходять..
В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу...
І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...

А твої пропозиції про сильних і ефективних
Якраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....

До всіх інших
Прості правила
- Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіх

А коли вам пропонують сильні руки..
То ви повинні розуміти
Сильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а тому
всі будете жити однаково.
А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука.
Може варто кожному ризикнути?
Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:24

  Frant написав:
  detroytred написав:Так этот совкофил всё сравнивает с совком, рашкой, дынырами, кндырами и т.п
Що за пересмикування? Більших совкофілів, ніж московити та їхні російськомовні найманці - тут немає!

Да совок ты замшелый.
Более прорашенского мнения, чем твоя цитата о необходимости интеграции Украины под рашку, которую тебе я неоднократно напоминал, на этом форуме нет.

Так прямо ты и обосновывал))) о единственном выходе - под рашку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
Запамятай лампаснику
Це в армії розумні ті,хто строєм ходять..
В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу...
І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...

А твої пропозиції про сильних і ефективних
Якраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....

До всіх інших
Прості правила
- Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіх

А коли вам пропонують сильні руки..
То ви повинні розуміти
Сильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а тому
всі будете жити однаково.
А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука.
Може варто кожному ризикнути?
Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.

Вот кусок...
Ему о меркелях, а он всё о сталиных-жуковых.
Забудь, совкофил о них.
Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса.
В том числе и твоего ларька.

Объясняю: работать ты будешь также, но выхлоп будет на порядок бОльший. Бизнес будет лучше развиваться в благоприятных условиях.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:29

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался.
Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
словарні запаси пересікаються в тому випадку,коли методички спільні...
Знайди ,щоб хтось з тутешніх дописувачів називав тебе
Лампасником, треуголкіном, долбодятел,дебілоїд......може ще десяток/другий термінів привести..
Як думаєш чому?
Тому що ми пишемо самостійно ,використовуючи той словарний запас ,який отримали книжки читаючи, в яких для української - сотня тисяч унікальних слів...
А коли ти з соплемінниками крім уставу і методичок трьохгрошових -нічого більше не читав - то й не дивно що з десятка твоїх
єралашник-рагуль - 50% пересікаються з зрадіо і шапо...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса.
В том числе и твоего ларька.
Лікуан і Бальцерович особисто створювали умови для функціонування мого ларька
А для протирача штанів а-ля ти-їхніх зусиль не вистарчило..
Тому я мільйонер-а ти бомж з військовою пенсією...які з моїх податків і отримуєш..
То як - відмовляєшся від пенсії,щоб не бути мені винним?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:36

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Запомни, рагуль

До тебе так і не доходить ,що на таких корисних ідіотах як ти - педераційники економлять море бабла...
Бо зрадіо і волгарю - треба платити..
А ти з ладом - бесплатно те саме робиш.

Ты эти совковые замашки (примитивное нахождение банальных простых совпадений) бросай.

Где-то в галицком селе, detroytred читает трапезничающему вуйке Достоевского (на 01 ч 09 мин). :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:36

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців

А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался.
Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
словарні запаси пересікаються в тому випадку,коли методички спільні...
Знайди ,щоб хтось з тутешніх дописувачів називав тебе
Лампасником, треуголкіном, долбодятел,дебілоїд......може ще десяток/другий термінів привести..
Як думаєш чому?
Тому що ми пишемо самостійно ,використовуючи той словарний запас ,який отримали книжки читаючи, в яких для української - сотня тисяч унікальних слів...
А коли ти з соплемінниками крім уставу і методичок трьохгрошових -нічого більше не читав - то й не дивно що з десятка твоїх
єралашник-рагуль - 50% пересікаються з зрадіо і шапо...

Тебе от этой демагогии самому не смешно.

Ты, кстати, опять тупишь-противоречишь: то упрекал меня в только цитировании думок из книжек, а теперь заявляешь только об уставах и методичках.
Не тупи. Помни, что хоть сам пишешь.

Ералашики твои метко подметил Puente.
Рагуль же -- очень точное твоё определение (лагуна, клеветника и примитива).
detroytred
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