Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бачиш -в тебе навіть словарний запас пересікається з євреєм шапо.який народився в казахстані.вчився в москві.працював в росії...а брудом обливає Україну. До тебе так і не доходить ,що на таких корисних ідіотах як ти - педераційники економлять море бабла... Бо зрадіо і волгарю - треба платити.. А ти з ладом - бесплатно те саме робиш.
Ты эти совковые замашки (примитивное нахождение банальных простых совпадений) бросай. Это демагогия самого примитивного уровня. Ниже ералашиков. Нашёл совпадение ... и объединил.
Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался. Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
detroytred написав:Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
Запамятай лампаснику Це в армії розумні ті,хто строєм ходять.. В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу... І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...
А твої пропозиції про сильних і ефективних Якраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....
До всіх інших Прості правила - Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіх
А коли вам пропонують сильні руки.. То ви повинні розуміти Сильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а тому всі будете жити однаково. А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука. Може варто кожному ризикнути? Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.
detroytred написав:Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
Запамятай лампаснику Це в армії розумні ті,хто строєм ходять.. В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу... І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...
А твої пропозиції про сильних і ефективних Якраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....
До всіх інших Прості правила - Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіх
А коли вам пропонують сильні руки.. То ви повинні розуміти Сильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а тому всі будете жити однаково. А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука. Може варто кожному ризикнути? Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.
Вот кусок... Ему о меркелях, а он всё о сталиных-жуковых. Забудь, совкофил о них. Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса. В том числе и твоего ларька.
Объясняю: работать ты будешь также, но выхлоп будет на порядок бОльший. Бизнес будет лучше развиваться в благоприятных условиях.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 13 тра, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался. Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
словарні запаси пересікаються в тому випадку,коли методички спільні... Знайди ,щоб хтось з тутешніх дописувачів називав тебе Лампасником, треуголкіном, долбодятел,дебілоїд......може ще десяток/другий термінів привести.. Як думаєш чому? Тому що ми пишемо самостійно ,використовуючи той словарний запас ,який отримали книжки читаючи, в яких для української - сотня тисяч унікальних слів... А коли ти з соплемінниками крім уставу і методичок трьохгрошових -нічого більше не читав - то й не дивно що з десятка твоїх єралашник-рагуль - 50% пересікаються з зрадіо і шапо...
detroytred написав:Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса. В том числе и твоего ларька.
Лікуан і Бальцерович особисто створювали умови для функціонування мого ларька А для протирача штанів а-ля ти-їхніх зусиль не вистарчило.. Тому я мільйонер-а ти бомж з військовою пенсією...які з моїх податків і отримуєш.. То як - відмовляєшся від пенсії,щоб не бути мені винним?
detroytred написав:Удивительно было бы, если словарный запас русскоговорящих вообще не пересекался. Особенно в отношении такого чистого рагуля, как ты.
словарні запаси пересікаються в тому випадку,коли методички спільні... Знайди ,щоб хтось з тутешніх дописувачів називав тебе Лампасником, треуголкіном, долбодятел,дебілоїд......може ще десяток/другий термінів привести.. Як думаєш чому? Тому що ми пишемо самостійно ,використовуючи той словарний запас ,який отримали книжки читаючи, в яких для української - сотня тисяч унікальних слів... А коли ти з соплемінниками крім уставу і методичок трьохгрошових -нічого більше не читав - то й не дивно що з десятка твоїх єралашник-рагуль - 50% пересікаються з зрадіо і шапо...
Тебе от этой демагогии самому не смешно.
Ты, кстати, опять тупишь-противоречишь: то упрекал меня в только цитировании думок из книжек, а теперь заявляешь только об уставах и методичках. Не тупи. Помни, что хоть сам пишешь.
Ералашики твои метко подметил Puente. Рагуль же -- очень точное твоё определение (лагуна, клеветника и примитива).