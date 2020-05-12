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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:28
budivelnik написав: detroytred написав:
Ему о Европе, тиграх, меркелях-бальцеровичах .... а он всё о родном.
Запамятай лампаснику
Це в армії розумні ті,хто строєм ходять..
В економіці -виграє той .хто придумує як не ходити в ногу...
І чим більше таких придумуючих - тим швидше розвивається економіка...
А твої пропозиції про сильних і ефективних
Якраз на тому й базуються ,що повинен прийти Сталін ,віддати наказ Жукову...а скільки після цього в Дніпрі буде води і скільки крові - ніхто визначати не буде....
До всіх іншихПрості правила
- Якщо ви дієте з такою самою ефективністю як всі інші - ви й жити будете так само, якщо хочете жити краще - робіть те , що не роблять інші...Зробите краще за інших - будете жити краще.зробите так само - будете жити як всі.зробите гірше - будете жити гірше від усіх
А коли вам пропонують сильні руки..
То ви повинні розуміти
Сильна рука змусить усіх діяти так як вона вважає за потрібне.а тому
всі будете жити однаково.
А от добре чи погано - залежить від того ,як правильно життя розуміє ця сильна рука.
Може варто кожному ризикнути?
Не чекати безхребетного Зеленського ,чи не такого Порошенка..а самому будувати майьутнє..яке буде таким,як сам збудуєш... а значить хорошим.
Вот кусок...
Ему о меркелях, а он всё о сталиных-жуковых.
Забудь, совкофил о них.
Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса.
В том числе и твоего ларька.
Объясняю: работать ты будешь также, но выхлоп будет на порядок бОльший. Бизнес будет лучше развиваться в благоприятных условиях.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 13 тра, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:32
detroytred написав:
Смотри на тех, кто создаёт условия для развития бизнеса.
В том числе и твоего ларька.
Лікуан і Бальцерович особисто створювали умови для функціонування мого ларька
А для протирача штанів а-ля ти-їхніх зусиль не вистарчило..
Тому я мільйонер-а ти бомж з військовою пенсією...які з моїх податків і отримуєш..
То як - відмовляєшся від пенсії,щоб не бути мені винним?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:36
budivelnik написав:
Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:44
flyman написав: budivelnik написав:
Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:54
detroytred , а ты из военных, чтоле?))
А ну-ка давай мне,как завтрашнему пенсионеру, подрасскажи о своем вкладе. Предложил свои услуги на Донбассе, когда прогремело в твоём понимании "вставай страна огромная"?
Или ты "не твоя вийна"? Или "я бы да, но здоровье нет"?)
Давай,признавайся. Вас таких военпенсов на учёте как конь наепал,а польза есть?
Сразу скажу, что пришло немало пилотов, которые зарабатывали десятки тысяч $ в гражданах, но пришли в трудную минуту, и до сих пор тут таскают на ми8 раненых в госпиталя. В дождь, туман, дымку. Когда нельзя летать. . До победы.
А ты ж тоже ? Если не своим животом, то может умом и навыками поделился?
Или не?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:58
Hotab написав:detroytred
, а ты из военных, чтоле?))
А ему никто чёткий приказ не принёс
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:07
Schmit написав: flyman написав:
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:10
Hotab написав:detroytred
, а ты из военных, чтоле?))
А ну-ка давай мне,как завтрашнему пенсионеру, подрасскажи о своем вкладе. Предложил свои услуги на Донбассе, когда прогремело в твоём понимании "вставай страна огромная"?
Или ты "не твоя вийна"? Или "я бы да, но здоровье нет"?)
Давай,признавайся. Вас таких военпенсов на учёте как конь наепал,а польза есть?
Сразу скажу, что пришло немало пилотов, которые зарабатывали десятки тысяч $ в гражданах, но пришли в трудную минуту, и до сих пор тут таскают на ми8 раненых в госпиталя. В дождь, туман, дымку. Когда нельзя летать. . До победы.
А ты ж тоже ? Если не своим животом, то может умом и навыками поделился?
Или не?
Вклад -- тебя учил. Хватит?
Согласно всем документам и законам - хватает.
Или ты от себя отчебучишь требования?
Давай. Посмеюсь.
Порядок мобилизации (то есть кто, когда и почему востребован) определяешь тоже н ты, лётчик, а мобисты.
На каком основании претензии, сформулируй, а не размазывай о *много на учёте, а толку*.
Извини, но ты ошибся, на лавры героя я тут не претендовал.
И определись: пару лет назад ты чётко обозначил, что претензий к тем, кто отслужил и на его службу не выпала эта война, у тебя нет.
А теперь иное.
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detroytred
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:17
detroytred
,
Вклад -- тебя учил. Хватит?
Нет. Все,чему учил, оказалось дерьмо.
На своей крови постигали науку. Более того, приходилось доказывать пехотным идиотам-генералам, что то,чему их учили 30 лет - полное говно. Это не работает. И мы уже на похороненных товарищах это поняли.
На каком основании претензии, сформулируй, а не размазывай о *много на учёте, а толку*.
Взводом смог бы командовать? Их не хватает.
И определись: пару лет назад ты чётко обозначил, что претензий к тем, кто отслужил и на его службу не выпала эта война, у тебя нет.
Не пару, а четыре.
И четыре года назад ты свой пистак держал поприкрытее. А счас гляди какой весь политический эксперт нарисовался.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:22
freeze написав: Schmit написав: flyman написав:
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
1 Чим вища якість життя населення - тим менша тяга до розмноження.
2 Для того щоб стверджувати про мінс за часів незалежності-треба подивитись за рахунок чого він відбувся
а - мінус 2 млн євреїв...ми будуємо свою Державу , то невже ми будемо перешкоджати євреям будувати їх в Ізраїлі?
б - в 1985-1991 в Україні на 3 млн збільшилась кількість населення не за рахунок приросту(природного) а за рахунок того ,що в СРСР почалассь криза, а в Україні ситуація була кращою ніж в середньому по СРСР.
Коли в Росії(внаслідок того ,що нафту/газ продавали по світовим цінам) ситуація покращилась ,за буквально 3 роки 1991-1994 населення зменшилось на тих самих 3 млн приїхавших
в - народжуваність - мінус 200 000 в рік...
Таким чином,природне зменшення населення України - 5 млн осіб,з яких жоден не загинув в концтаборі.
Якщо ви мінс 15 млн загинувших(середнім віком в 35-40 років) в концтаборах/війнах/голодоморах - прирівнюєте до мінус 5 млн з середнім віком в 62 роки - то хто вам лікар?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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