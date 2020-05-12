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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:27
Hotab написав:
Нет. Все,чему учил, оказалось дерьмо.
На своей крови постигали науку. Более того, приходилось доказывать пехотным идиотам-генералам, что то,чему их учили 30 лет - полное говно. Это не работает. И мы уже на похороненных товарищах это поняли.
Коли наших солдат перший раз в 2014 на відпочинку накрили градами і знищили усіх....я тільки тоді зрозумів,навіщо в палатках деревяний каркас висотою в пів-метра...
Йго треба було в землю вкопувати ,щоб особистий склад під час сну знаходився нижче рівня землі....
Я 3 роки з 5 в ГСВГ був на полігонах...
ЖОДНОГО РАЗУ каркас не вкопувався...
Тобто десятки років без війни привели до втрати тих (нехай примітивних) знань, які були здобуті кровью..
А потім якось на очі потрапила фотка американців в Іраку...
Два БМП по бокам, між ними ,кожен піхотинець у власному окопчику.
Гради - безсилі...
Якби ми це знали(памятали) до 2014....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
detroytred
,
У меня штамп месяц за полтора стоит в личном деле и не за климат. Если ты, гсвг-ное, погимаешь о чём это.
Я рагуль, и я пока не понял, за чтобы ты получал год за полтора,и чему ,исходя из этого "непростого" опыта , сумел научить.
Ну ок, например... Я 13-м летал в горах Конго и мне шло месяц за три. Ну вроде как опыт и вообще ...
А по прилёту в Украину , оказался опыт ни о чем. В Конго не было ПЗРК,а на Донбассе есть. И летать надо было иначе. Но ведь у меня было месяц за три!!(если ты понимаешь о чем я
)
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Hotab
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:30
detroytred написав:
У меня штамп месяц за полтора стоит в личном деле
Так і в мене за стрибки стоїть - і що?
Зараз за те щоб парашутом скористатись чи на вертольоті покататись - дикі гроші платять.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:30
flyman написав: budivelnik написав:
Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
В тебе скільки дітей, патріот?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:31
ИЧСХ, этот военный пенсионер-инфантил с позицией "власть должна обеспечить", "командование должно дать приказ", с мышление жизни по приказу, спорит с боевым офицером
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33
budivelnik
Йго треба було в землю вкопувати ,щоб особистий склад під час сну знаходився нижче рівня землі....
Да, это так.
Мне повезло, что в авиационном подразделении (а эти ребята вообще не понимали никогда ,что такое защита от арты ) Краматорска , у нас оказались люди,которые заставили зарыть наши пататки по грудь,чтобы спали ниже уровня земли. А ещё рядом выстроили бетонное убежище. Это все спасло 10.02.15 при обстреле Крама Смерчами.
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Hotab
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33
Hotab написав:detroytred
,
Вклад -- тебя учил. Хватит?
Нет. Все,чему учил, оказалось дерьмо.
На своей крови постигали науку. Более того, приходилось доказывать пехотным идиотам-генералам, что то,чему их учили 30 лет - полное говно. Это не работает. И мы уже на похороненных товарищах это поняли.
На каком основании претензии, сформулируй, а не размазывай о *много на учёте, а толку*.
Взводом смог бы командовать? Их не хватает.
И определись: пару лет назад ты чётко обозначил, что претензий к тем, кто отслужил и на его службу не выпала эта война, у тебя нет.
Не пару, а четыре.
И четыре года назад ты свой пистак держал поприкрытее. А счас гляди какой весь политический эксперт нарисовался.
Причём тут тактика-то?
Абы показать какой ты?!
Таки это к девушкам.
Ты прекрасно знаешь о специализации ППС в ВВУЗах.
Повторюсь, не ты, лётчик, определяешь мобилизационную работу и комплектацию ЗСУ. Не смеши своей отсебятиной.
На взвода полным полно пенсов младших офицеров. Есть даже на форуме бравый прапор-разведчик.
Почему не призывают, обращайся не ко мне. К мобистам.
Можешь у куска спросить сейчас.
Не трынди. Отговорка не катит. Я одинаково активен на форуме, что тогда, что сейчас.
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detroytred
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:37
detroytred
,
На взвода полным полно пенсов младших офицеров.
Это ты своим решением, или приходил, и тебе сказали "та иди домой, без тебя полно"??
Причём тут тактика-то?
Абы показать какой ты?!
Ну тогда подрасскажи,чему кого научил. Строевому шагу, чтоле?)))
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:48
freeze написав: Schmit написав: flyman написав:
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.
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