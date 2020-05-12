Додано: Сер 13 тра, 2020 18:31

ИЧСХ, этот военный пенсионер-инфантил с позицией "власть должна обеспечить", "командование должно дать приказ", с мышление жизни по приказу, спорит с боевым офицером

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой