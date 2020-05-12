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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:52
Налог надо вводить как в совке
Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировал себя как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно его нормам, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов зарплаты государству.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:53
Schmit написав: flyman написав: budivelnik написав:
Сталін мав сильну руку і привів до мінус 15 млн українців
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
При Сталіні хотіли, а зараз не хочуть?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:57
Schmit написав: freeze написав:
Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.
Тут хотя бы без фанатизма, пусть рождаемость падает, но не такими быстрыми темпами.
Ющенко был на правильном пути, при нем были значительные выплаты на детей.
Иначе лет через 70 украинцы здесь будут нацменьшинством.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:58
quote="4963147:Schmit"
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freeze написав: Schmit написав: flyman написав:
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.
=========
от до незалежності булі погані умови,
а після 1991 зразу стало краще
чи на впаки?
Я запутався.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:00
flyman
Ты бы при Сталине уже четверо имел
А сейчас ноль; вот на тебе уже четыре «умерших»
Такую математику понимаешь «поляк» ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:09
flyman написав: Schmit написав: flyman написав:
А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?
Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?
При Сталіні хотіли, а зараз не хочуть?
Ти не відповів скільки в тебе дітей?
При Сталіні 4-5 дітей була норма. Чому ти не хочеш мати 4-5 дітей?
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