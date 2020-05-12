Додано: Сер 13 тра, 2020 18:52

Налог надо вводить как в совке

Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировал себя как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно его нормам, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов зарплаты государству.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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