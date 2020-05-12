При Сталіні хотіли, а зараз не хочуть?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:53
При Сталіні хотіли, а зараз не хочуть?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:57
Re: Політичні дискусії
Тут хотя бы без фанатизма, пусть рождаемость падает, но не такими быстрыми темпами.
Ющенко был на правильном пути, при нем были значительные выплаты на детей.
Иначе лет через 70 украинцы здесь будут нацменьшинством.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:58
quote="4963147:Schmit"
=========
Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.
=========
от до незалежності булі погані умови,
а після 1991 зразу стало краще
чи на впаки?
Я запутався.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:00
flyman
Ты бы при Сталине уже четверо имел
А сейчас ноль; вот на тебе уже четыре «умерших»
Такую математику понимаешь «поляк» ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:09
Ти не відповів скільки в тебе дітей?
При Сталіні 4-5 дітей була норма. Чому ти не хочеш мати 4-5 дітей?
|