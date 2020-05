Додано: Сер 13 тра, 2020 18:58



freeze написав: Schmit написав: flyman написав: А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти? А хто привів до мінус 15 мільйонів українців за час незалежності? Невже патріоти?

Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити? Ну не хочуть українці плодитись і розмножуватись. Вважаєте, треба їх заставити?



Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем. Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.

Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.

от до незалежності булі погані умови,

а після 1991 зразу стало краще



чи навпаки?



от до незалежності булі погані умови,

а після 1991 зразу стало краще

чи навпаки?

Я запутався.

