Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Заставлять не надо, надо стимулировать рождаемость экономическими методами, чтобы хотя бы численность населения так быстро не падала, иначе государство не думает о своем будущем.
Как показывает мировая практика, чем хуже в стране условия для жизни, тем больше рождаемость. Есть конечно исключения, но в большинстве это так.
Тут хотя бы без фанатизма, пусть рождаемость падает, но не такими быстрыми темпами. Ющенко был на правильном пути, при нем были значительные выплаты на детей. Иначе лет через 70 украинцы здесь будут нацменьшинством.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Но любые цифры из любых источников у меня вызывают сомнения, вот цифры примерно ровные были, а в 1991 году - бац и смертей стало больше Это говорит о том, что до 1991 статистика велась с помощью приписок. То есть, прибыль учитывали, а вот смертность занижали Это один фактор.
Ну и второй фактор, в начале 1990-х много евреев выехало в Израиль из Украины. А в конце 1990-х многие выехали в РФ
Сейчас, с 2001 года рождаемость росла. Но смертность перекрывает рождаемость Хотя и смертность 2000-х на уровне смертности 1980-х Но помним о том, что многие выехали. По сути - уменьшилось количество тех, кто будет делать новых детей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Ющенко был на правильном пути, при нем были значительные выплаты на детей. Иначе лет через 70 украинцы здесь будут нацменьшинством.
Десь читав що такі виплати слабо збільшують сумарну народжуваність. Умовно кажучи, якщо сім"я планує мати 2 дітей, то вона просто змістить народження дітей під виплати, але не збільшить кількість дітей до 3.
Schmit написав:Ну, судячи з того, що народжуваність впала - жити стало краще, ніж при совку. Можливо для пенсіонерів життя ускладнилось, та вони вже ніяк на народжуваність не впливають.
ніт, це наслідок урбанізації, в бетонній коробці багато не нарожаєш, тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти, а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.
Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Ющенко был на правильном пути, при нем были значительные выплаты на детей. Иначе лет через 70 украинцы здесь будут нацменьшинством.
Десь читав що такі виплати слабо збільшують сумарну народжуваність. Умовно кажучи, якщо сім"я планує мати 2 дітей, то вона просто змістить народження дітей під виплати, але не збільшить кількість дітей до 3.
Про трёх детей большинство молодёжи, сегодня вступающее во взрослую жизнь, сейчас даже не думает, речь хотя бы о двух детях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Schmit написав:Ну, судячи з того, що народжуваність впала - жити стало краще, ніж при совку. Можливо для пенсіонерів життя ускладнилось, та вони вже ніяк на народжуваність не впливають.
ніт, це наслідок урбанізації, в бетонній коробці багато не нарожаєш, тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти, а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.
Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"
Ті хто не лінувався і в Україні нормально влаштувались так що не хочуть навіть до Америки іммігрувати а вже мовчу за Польщу
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД