А ти, невдаха, в Канаду поїхав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:49
А ти, невдаха, в Канаду поїхав.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:57
лузери до Польщі
За 4 доляри в годину працюють а гонору наче 40 $за годину мають
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:10
Казки розказуєш. Всі діти олігархів/можновладців в "Америках" живуть.
Звичайно, що якщо хтось тут бізнес побудував - не дуже хочеться починати все з нуля в Америці. Але таких одиниці.
Подавляюча більшість аж бігом би злиняла до Америки, якби це було легко.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:21
Ждал от красного Детройта ответ,а он в баньке до завтра. Блин. Ну ладно, особо то и не ждал ничего этакого. Кроме как хотел узнать, что там.. гидрогазодинамика, или химия и ГСМ , чему он там светлому и доброму обучал.
Главное ,чтоб только не сказал,что он в Василькове преподавал. Потому что более низкого КПД адекватных выпускников не знает авиация.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:27
А чё в Василькове выпускали авиацию ???
Это я так, в порядке повышения самообразования, потому что в Чернигове был - ЧВВАУЛ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:37
pesikot
Там трехлетка была . Выпускали техника самолёта. Причем не что-либо,а Су-27 и миг29 . Наркота была конченая (по состоянию на 1998-2000 годы). Доверить свою жизнь такому уепану - это ещё тот треш был. Это говорю по Бельбеку, то что по себе видел. А остальные не сильно знаю.
Про Чернигов не трави душу, пожалуйста))
Я там 97-98 на аэр. Певцы Л-39 осваивал))
А по ночам ремзаводовских девочек тискал
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