Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Успіхи" і методи роботи зеКоманди. Питання, як довго країна і охлос (себто, нарот), витримають цей режим?
"В этом основное отличие Зеленского от Порошенко, для меня лично. До Порошенко можно было достучаться. Докричаться. Через ФБ, через СМИ, через советников, через общих знакомых, но можно было. И была вероятность того, что вскрывшийся пи** прекратится. В ручном режиме. Да, не всегда. Но была вероятность и были случаи, когда такие беспредельные вещи тормозились и откатывались. А виновные получали по голове. А при Зеленском нет. При Зеленском единственная реакция, это граната в окно автомобиля и поджог мотоцикла тех, кто посмел выступить против Ермака."
freeze написав:Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
у меня вабще такое впечатление, шо наши законотворцы просто внимательно следят за деятельностью рашаколлег и копируют.