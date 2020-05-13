Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Успіхи" і методи роботи зеКоманди. Питання, як довго країна і охлос (себто, нарот), витримають цей режим?
"В этом основное отличие Зеленского от Порошенко, для меня лично. До Порошенко можно было достучаться. Докричаться. Через ФБ, через СМИ, через советников, через общих знакомых, но можно было. И была вероятность того, что вскрывшийся пи** прекратится. В ручном режиме. Да, не всегда. Но была вероятность и были случаи, когда такие беспредельные вещи тормозились и откатывались. А виновные получали по голове. А при Зеленском нет. При Зеленском единственная реакция, это граната в окно автомобиля и поджог мотоцикла тех, кто посмел выступить против Ермака."
freeze написав:Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
у меня вабще такое впечатление, шо наши законотворцы просто внимательно следят за деятельностью рашаколлег и копируют.
С чего ты взял, что я не понимаю? Очень даже понимаю. Но при этом мне хватает дальновидности задавать вопросы, которые ты себе не задаешь - на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
freeze написав:Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
Чому так все хріново? Бо ти живеш в радянському союзі. Хочеш написати, що його нема з 1991го року? Спробуй, але потім, - там внизу..
Ти був переконаний, що патріоти-націоналісти будували демократичну країну, а їм не дає цього зробити ж0поблок? Розчарую - «патріоти-націоналісти» будували радянський союз в Україні. Ж0поблок також хоче радянський союз в Україні, але на російській мові. Ось і вся різниця. Чи є в Країні патріоти? Так. Серед російськомовних їх не менше. Вони вже, до речі, почали вивчати українську, але потім ти вибрав собі зе. Після такого - вони задумались.. Чи є в Країні націоналісти? Майже немає. Більшість «націоналістів» на содєржанії кримля. Чи є в Країні проросійські шовіністи? Фізично активних мало. Вони теж на содєржанії кримля. Більше в соц. мережах, але що на них звертати увагу? Пох на них.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
freeze написав:Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.
Ох уж эти либертарианцы.
Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне. Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ? Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?
Чому так все хріново? Бо ти живеш в радянському союзі. Хочеш написати, що його нема з 1991го року? Спробуй, але потім, - там внизу..
Ти був переконаний, що патріоти-націоналісти будували демократичну країну, а їм не дає цього зробити ж0поблок? Розчарую - «патріоти-націоналісти» будували радянський союз в Україні. Ж0поблок також хоче радянський союз в Україні, але на російській мові. Ось і вся різниця. Чи є в Країні патріоти? Так. Серед російськомовних їх не менше. Вони вже, до речі, почали вивчати українську, але потім ти вибрав собі зе. Після такого - вони задумались.. Чи є в Країні націоналісти? Майже немає. Більшість «націоналістів» на содєржанії кримля. Чи є в Країні проросійські шовіністи? Фізично активних мало. Вони теж на содєржанії кримля. Більше в соц. мережах, але що на них звертати увагу? Пох на них.
Писатель явно ностальгирует за совком. Коронавирус это полный капец. И единственное, что правильно сделал Зеленский, это вовремя ввёл карантин. Ну, а кому кажется, что это не вирус а фигня для зарабатывания денег, тому самое место в рефрижираторе.