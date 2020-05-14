Додано: Чет 14 тра, 2020 09:46

"Успіхи" і методи роботи зеКоманди. Питання, як довго країна і охлос (себто, нарот), витримають цей режим?"В этом основное отличие Зеленского от Порошенко, для меня лично. До Порошенко можно было достучаться. Докричаться. Через ФБ, через СМИ, через советников, через общих знакомых, но можно было. И была вероятность того, что вскрывшийся пи** прекратится. В ручном режиме. Да, не всегда. Но была вероятность и были случаи, когда такие беспредельные вещи тормозились и откатывались. А виновные получали по голове. А при Зеленском нет. При Зеленском единственная реакция, это граната в окно автомобиля и поджог мотоцикла тех, кто посмел выступить против Ермака."