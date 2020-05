Додано: Чет 14 тра, 2020 14:31

freeze написав: Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.



Ох уж эти либертарианцы.



Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне.

Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ?

Почему как дорываются до власти забывают все обещания Может какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ? Слуга Народа Виктория Подгорная предлагает заблокировать Телеграм в Украине.Ох уж эти либертарианцы.Помню год назад на этой ветке была живенькая дискуссия, про закон о референдумы, какие вопросы можно выносить на местные референдумы, по каким вопросам можно советоваться на национальном уровне.Год прошел, кто-то начал писать закон о референдуме ?Почему как дорываются до власти забывают все обещанияМожет какая-то особенность нашей страны, или это всемирное явление ?

https://site.ua/mike.fire.wind/28212-show-otpetyh-ybankiv/



Чому так все хріново? Бо ти живеш в радянському союзі. Хочеш написати, що його нема з 1991го року?

Спробуй, але потім, - там внизу..



Ти був переконаний, що патріоти-націоналісти будували демократичну країну, а їм не дає цього зробити ж0поблок? Розчарую - «патріоти-націоналісти» будували радянський союз в Україні. Ж0поблок також хоче радянський союз в Україні, але на російській мові. Ось і вся різниця.

Чи є в Країні патріоти? Так. Серед російськомовних їх не менше. Вони вже, до речі, почали вивчати українську, але потім ти вибрав собі зе. Після такого - вони задумались..

Чи є в Країні націоналісти? Майже немає. Більшість «націоналістів» на содєржанії кримля.

Чи є в Країні проросійські шовіністи? Фізично активних мало. Вони теж на содєржанії кримля. Більше в соц. мережах, але що на них звертати увагу? Пох на них. Чому так все хріново? Бо ти живеш в радянському союзі. Хочеш написати, що його нема з 1991го року?Спробуй, але потім, - там внизу..Ти був переконаний, що патріоти-націоналісти будували демократичну країну, а їм не дає цього зробити ж0поблок? Розчарую -Чи є в Країні патріоти? Так. Серед російськомовних їх не менше. Вони вже, до речі, почали вивчати українську, але потім ти вибрав собі зе. Після такого - вони задумались..Чи є в Країні націоналісти? Майже немає. Більшість «націоналістів» на содєржанії кримля.Чи є в Країні проросійські шовіністи? Фізично активних мало. Вони теж на содєржанії кримля. Більше в соц. мережах, але що на них звертати увагу? Пох на них.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/