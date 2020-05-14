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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6086608760886089>
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:20

  Puente написав:От я його прочитав - і ні фіга не зрозумів - чого він хоче і якого ...
Що все не так ? Так всі це знають . А як треба - ніхто не робить . І що ж далі ?
Поматюкався в блозі , вилив свої фе на люди - стало легше ?
Я можу набагато більше всякого гівна описати , бо склад розуму критичний - але кому і для чого - хіба щось від цього зміниться ? Роби щось толкове , чи хоч щось - для себе чи сім"ї - мало ? Зроби щось для когось конретного ще - вибери об"єкт - якщо тобі мало ...

Я завжди обережно ставлюся до усіляких активістів, общєственніков, що ратують за великі ідеї чи перетворення. Такий увесь патріот, мораліст, правильно начебто каже...а подивишся на особисте життя і міжособистісні стосунки, взаємовідносини в родині, а там стільки скелетів у шафі, стільки ненависті до ближнього. Так як така людина може зробити щось хороше на глобальному рівні, якщо з ближнім порозумітися не може? Все людська гординя - першоджерело усіх гріхів. Людина не себе намагається змінити, а ближнього, не себе перевиховувати, а сусіда...

Я прибічник теорії малих справ...Краще робити маленьку справу, але з любов*ю, ніж велику без любові...Помий посуду, принеси хліба старенькій сусідці...і кошик добрих справ наповниться...Людина, ти прожила сьогодні...Кому від того стало добре?

Є Істина, яку не потрібно шукати. Її приніс нам сам Бог, втілившись в людське тіло, принісши в жерту свого Сина...Ми ж не оцінили...щодня своєю ненавистю до ближнього знов і знов розпинаємо Христа. Може досі бути садистами і мазохістами? Досить шукати власну Правду, а повернутися до Істини, що нам подарована?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:26

  zРадио написав:
  Hotab написав:Для Шапо, Зрадио, ну и других, непонимающих, почему украинцы порой готовы были сотрудничать хоть с чертом лысым, абы не с советами.

https://uaua.top/13462/?fbclid=IwAR0wpW ... 4nHxlscpac

Я до конца не смог дочитать.


С чего ты взял, что я не понимаю? Очень даже понимаю. Но при этом мне хватает дальновидности задавать вопросы, которые ты себе не задаешь - на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации


А чого там уявляти - можна просто почитати - є така книжечка "Дефіляда в Москві" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:48

  flyman написав:Чому так все хріново? Бо ти живеш в радянському союзі. Хочеш написати, що його нема з 1991го року?
Спробуй, але потім, - там внизу..

Ти був переконаний, що патріоти-націоналісти будували демократичну країну, а їм не дає цього зробити ж0поблок? Розчарую - «патріоти-націоналісти» будували радянський союз в Україні.

Автор точно не знає історії своєї(а можливо не своєї) країни, або не знає математики.
Хто був при владі в Україні 30 років(+4 роки правління Зе)? Патріоти-націоналісти? Та ні.
Кравчук - патріот-націоналіст, ні він комуніст.
Кучма - патріот-націоналіст, ні він комуніст.
Ющенко - припустимо так.
Янукович - патріот-націоналіст. :D
Порошенко - нехай так.
Зеленський - патріот-націоналіст? точно ні.
Отже за 30 років(а насправді за 34, бо Зе ще буде правити 4 роки) - тільки 10 років президенти були патріоти-націоналісти.
Але! Країною управляють не тільки президенти, а ще й прем"єр-міністр має немаленькі повноваження і ВР.
При тому самому Ющенку прем"єром були - Тимошенко, Янукович і Єхонуров! Жоден не був патріотом-націоналістом!
Та й Гройсмана я б не заносив на 100% до партріотів-націоналістів.
Верховна Рада:
Патріоти-націоналіст НІКОЛИ не мали більшості в ВР. Тільки не плутайте з коаліцією! Наприклад Батьківщина входила в коаліцію, але не є націонал-патріотичною силою.
В той же час інші сили мали більшість в ВР. Зокрема комуністи мали більшість, регіонали мали, слуги народу мають більшість.
Тобто стверджувати що «патріоти-націоналісти» кудись ведуть державу - це як мінімум не знання історії. Або ціленаправлена маніпуляція і брехня.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:55

andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1
valeragudz
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Но при этом мне хватает дальновидности задавать вопросы, которые ты себе не задаешь - на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез.


Якби да каби. Маємо приклад Іспанії Франко, далеко не гірший варіант у порівнянні з совітами. Хоч і навіть совіти в 30-х і 60-70-их роках це не одне і теж.
Грицак:
Напевне, сам факт інтеграції українських земель Сталіним, зокрема приєднання Західної України, але також балтійських країн, був найбільшою помилкою Сталіна часів Другої світової війни. Ця помилка відлунилася кількадесят років по тому, коли розпався Союз. https://wz.lviv.ua/blogs/412279-u-sertsi-temriavy


Можливо, якби не така загребущість, жили би ви з шапославками зараз в срср, де минуло ваше щасливе дитинство.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:38

Кратко. 2020-05-14

Кратко. 2020-05-14

1) От пули снайпера на Донбассе погиб 24-летний старший солдат (фото)

2) В оккупированном Донецке арестовали ключевого фигуранта в деле МН17 – СМИ
По словам друзей Харченко, мужчину «хотят изолировать», чтобы не дать украинским спецслужбам его похитить.

3) Евросоюз выделит Украине 500 миллионов евро сразу после решения МВФ - еврокомиссар

4) Правительство возобновляет работу непродовольственных рынков

5) Законность принятия закона о банках обжаловали в суде
Сообщается, что иск подал народный депутат Антон Поляков в отношении спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

Наш "Пидрахуй" Поляков прибился к группе Коломойского

6) Экс-депутата Микитася отправили под круглосуточный домашний арест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:39

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации


Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:42



В Одессе в понедельник уже открылись все непродовольственные рынки, втч 7-км, и тут правительство неожиданно постановляет их снова открыть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:08

  Sommer написав:
  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации


Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.


Ты под социализм не подводи - иначе непонятно, что с сегодняшней Скандинавией делать. А глядя на то, как спокойно раздают деньги США сегодня и работающим, и безработным, то и там приход социализма не за горами. Де-факто, это уже зачатки БОД, который скептики хоронили еще в рождении, а оптимисты прогнозировали не ранее, чем через 15-20 лет... А условно-бесплатная медицина работает еще со времен Обамы.

Дело тут в другом - в националистической и классовой борьбе. Так вот вопрос - как всерьез слушать недоаргументы в духе "проклятый СССР уничтожил моего прадедушку-кулака", если альтернатива уж точно не лучше "проклятый Бандера уничтонил моего прадедушку-поляка(еврея)".

Да в довоенное время человеколюбивые режимы были большей редкостью, нежели человеконенавистнические! Первая декларация о правах человека, кто забыл, появилась в 1948-м... Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 14 тра, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:11

Re: Політичні дискусії

Два дармоїда го.ндон і містер Велюр.
Долярчики будуть в екстазі. Де цих дурнів бере країна??
"Месседж не меняется. "Сделаем их вместе". Тищенко рассказал о подготовке "Слуги народа" к местным выборам

https://m.gordonua.com/news/politics/me ... 99860.html
Востаннє редагувалось Ethereum в Чет 14 тра, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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