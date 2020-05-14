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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6086608760886089 Додано: Чет 14 тра, 2020 18:19 valeragudz написав: andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1

Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.

Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.

Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.

Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо. Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо. andrijk777

Повідомлень: 2095 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:08 zРадио написав: на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации На що подібна Франція?

А Де-Голь був ще той націоналіст....

Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в яких

націоналізм-фашизм, і заперечувати що

німецький фашизм=руССофашизму. На що подібна Франція?А Де-Голь був ще той націоналіст....Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в якихнаціоналізм-фашизм, і заперечувати щонімецький фашизм=руССофашизму. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22764 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:10 valeragudz написав: andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 Може.

Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.

Тому

російський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)

український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм) Може.Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.Томуросійський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22764 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13 Sommer написав: zРадио написав: Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы. Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы. Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..

1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців

2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців

3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців



Тому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює між

німецькими фашистами і українськими націоналістами

ви ж не ставите дорівнює між

радянськими комуністами і власівцями? Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українцівТому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює міжнімецькими фашистами і українськими націоналістамиви ж не ставите дорівнює міжрадянськими комуністами і власівцями? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22764 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:18 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же! Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же! Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..

Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?

Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росія

Скільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...



Так що порівняти є з чим.

І на чию користь також.

А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в тому

Що ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...

Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українській

В Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росіяСкільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...Так що порівняти є з чим.І на чию користь також.А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в томуЩо ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українськійВ Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22764 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6086608760886089 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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