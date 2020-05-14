RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6086608760886089
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:19

  valeragudz написав:andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1

Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.
Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.
Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.
Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:08

  zРадио написав:на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
На що подібна Франція?
А Де-Голь був ще той націоналіст....
Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в яких
націоналізм-фашизм, і заперечувати що
німецький фашизм=руССофашизму.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22764
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:10

  valeragudz написав:andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1
Може.
Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.
Тому
російський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)
український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22764
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13

  Sommer написав:
  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців

Тому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює між
німецькими фашистами і українськими націоналістами
ви ж не ставите дорівнює між
радянськими комуністами і власівцями?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22764
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же!
Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..
Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?
Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росія
Скільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...

Так що порівняти є з чим.
І на чию користь також.
А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в тому
Що ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...
Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українській
В Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22764
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6086608760886089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.