Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.
Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.
Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.
Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо.