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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6087608860896090>
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:19

  valeragudz написав:andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1

Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.
Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.
Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.
Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:08

  zРадио написав:на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
На що подібна Франція?
А Де-Голь був ще той націоналіст....
Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в яких
націоналізм-фашизм, і заперечувати що
німецький фашизм=руССофашизму.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:10

  valeragudz написав:andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1
Може.
Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.
Тому
російський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)
український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм)
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13

  Sommer написав:
  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців

Тому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює між
німецькими фашистами і українськими націоналістами
ви ж не ставите дорівнює між
радянськими комуністами і власівцями?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же!
Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..
Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?
Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росія
Скільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...

Так що порівняти є з чим.
І на чию користь також.
А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в тому
Що ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...
Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українській
В Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:25

  Hotab написав:Ждал от красного Детройта ответ,а он в баньке до завтра. Блин. Ну ладно, особо то и не ждал ничего этакого. Кроме как хотел узнать, что там.. гидрогазодинамика, или химия и ГСМ , чему он там светлому и доброму обучал.
Главное ,чтоб только не сказал,что он в Василькове преподавал. Потому что более низкого КПД адекватных выпускников не знает авиация.


Так ты мои ответы не читаешь или не понимаешь.
1. Я же тебе уже указал, что спроси у готового комвзвода-разведчика бравого прапора в запасе, почему не призвали его на столь нужных комвзводов.
Есть ещё Либо-разведчик, капитан.
Посмотри сколько сокращённых младших офицеров и прапоров в запасе. Уровень комвзода.
Если мало, то глянь на сотни ежегодно выпускающихся в запас с военных кафедр мл. лейтенантов.
А ты о старшем офицере с выслугой на комзвода. Спроси у мобистов, что они: деньги экономят или мобрезерв (какие нормативы, требования), но коллеге преподавателю общей тактики так прямо и отказали на хоть кем призваться: когда ты (твой уровень) будет необходим, позовем, иди.

2. Я тебе о ППС кафедр ВВУЗа, а ты о среднем! ВАТУ и о строевой подготовке. Будь добр, подрасскажи, на какой кафедре и кто тебя строевой учил? Кто?
Ты упомянул только аэродинамику, химию, ГСМ..., но считаешь *дерьмом* или похоже забыл - об авиационном и радиотехническом оборудовании ЛА, двигателях, вооружении, тренажерных комплексах - так это твой сугубо личный взгляд)), но я же просил без отсебятины.
В учебном заведении даются базовые знания, основы. Формируешься ты, как боевой специалист, совершенствуешься до 1 класса, приобретаешь необходимые дополнительные знания и опыт уже в строевых частях. В том числе и самоподготовкой. Извини, но претензии, что тебя не тому учили в учебном заведении, неуместны. Адресуй к тем, кто обязан был контролировать твоё дальнейшее обучение после учебного заведения и до 2014 г.
К содержанию, составлению, утверждению планов боевой, летной, специальной и пр. видов подготовок что твоих, что подразделения, что твоей воинской части учебное заведение не имеет никакого отношения. Наоборот, это вы, летуны, занимающие все ключевые управленческие посады в авиации, оценивая пришедших лейтенантов, подаете свои требования-предложения к учебному заведению, что необходимо, по-вашему, изменить в подготовке в нём.
Базовым знаниям тебя и технарей научили, базовые навыки привили, подготовили. Инопланетяне или может сам самообучился?
Да что я тебе азбуку объясняю...

3.* Умному и доброму* тебя учили твои курсовые. Результат в виде обобщения - *всё, чему учили, оказалось дерьмом* и технарях Василькова, а также причины (переобувания) изменения своего мнения о тех, кто отслужил, ты показал.
Сказки отсебятинные для девиц и песикотов. Их впечатляет.

Есть конкретные претензии, не развози отсебятиной, патетикой и пафосом, обоснуй.
Не хочется, чтобы ещё и из-за твоих хотелок-нападок меня забанили.
На вопрос (кто учил строевой *чтоле*) не забудь ответить. Только не так, как на о кардинальном изменении своего взгляда на отслуживших - типа из-за меня.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:31

  andrijk777 написав:Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо.


А ну ка давай подробней про разницу в фундаментальных вещах с прибалтами - динамике населения и ВВП. Желательно без балабольства и воды!

В чем заслуга прибалтийских националистов? В том, что к депопуляции экономической разрухи добавили еще и депуполяцию нетерпимости? :mrgreen:

А относительно динамики ВВП - как прекрасно видно, никакого преимущества вступление в ЕС "прибалтийским тиргам" не дало. Именно с начала интеграционных процессов преимущество в росте перед нами рассеивается, хотя до них - наблюдалось (очевидно, трансформировать маленькие экономики, не обремененные довоенным разделением труда СССР, после распада оного было легче).


Динамика численности населения:
Зображення


Динамика реального ВВП:
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:37

  budivelnik написав:Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..


А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:46

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..
А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине
Тепер залишилось визначити
Що таке анти-росія?
Польща чи Франція-це націоналістично сильно спрямовані Держави ..
Наприклад у Франції - можуть принипово не розуміти англійської..
Чи анти-росія це чечня? Північна Корея...
Чи Швейцарія...вона багатомовна...але на рівні кантонів-дико націоналістична.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців
Потому что у 1-х и 2-х была реальная власть в Украине в разные периоды времени, а 3-и за нее только боролись. Манипуляция budivelnik 1. И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

Отже
1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти
2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.
Питання до пропогАндона Зрадіо
Націоналісти при владі у Львові вже 29 років....
Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...
Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..
А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 років
ПС
Якщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаю
Націоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашисти
скільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?

І хто з нас маніпулятор?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 тра, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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