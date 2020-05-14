Hotab написав:
Ждал от красного Детройта ответ,а он в баньке до завтра. Блин. Ну ладно, особо то и не ждал ничего этакого. Кроме как хотел узнать, что там.. гидрогазодинамика, или химия и ГСМ , чему он там светлому и доброму обучал.
Главное ,чтоб только не сказал,что он в Василькове преподавал. Потому что более низкого КПД адекватных выпускников не знает авиация.
Так ты мои ответы не читаешь или не понимаешь.
1. Я же тебе уже указал, что спроси у готового комвзвода-разведчика бравого прапора в запасе, почему не призвали его на столь нужных комвзводов.
Есть ещё Либо-разведчик, капитан.
Посмотри сколько сокращённых младших офицеров и прапоров в запасе. Уровень комвзода.
Если мало, то глянь на сотни ежегодно выпускающихся в запас с военных кафедр мл. лейтенантов.
А ты о старшем офицере с выслугой на комзвода. Спроси у мобистов, что они: деньги экономят или мобрезерв (какие нормативы, требования), но коллеге преподавателю общей тактики так прямо и отказали на хоть кем призваться: когда ты (твой уровень) будет необходим, позовем, иди.
2. Я тебе о ППС кафедр ВВУЗа, а ты о среднем! ВАТУ и о строевой подготовке. Будь добр, подрасскажи, на какой кафедре и кто тебя строевой учил? Кто?
Ты упомянул только аэродинамику, химию, ГСМ..., но считаешь *дерьмом* или похоже забыл - об авиационном и радиотехническом оборудовании ЛА, двигателях, вооружении, тренажерных комплексах - так это твой сугубо личный взгляд)), но я же просил без отсебятины.
В учебном заведении даются базовые знания, основы. Формируешься ты, как боевой специалист, совершенствуешься до 1 класса, приобретаешь необходимые дополнительные знания и опыт уже в строевых частях. В том числе и самоподготовкой. Извини, но претензии, что тебя не тому учили в учебном заведении, неуместны. Адресуй к тем, кто обязан был контролировать твоё дальнейшее обучение после учебного заведения и до 2014 г.
К содержанию, составлению, утверждению планов боевой, летной, специальной и пр. видов подготовок что твоих, что подразделения, что твоей воинской части учебное заведение не имеет никакого отношения. Наоборот, это вы, летуны, занимающие все ключевые управленческие посады в авиации, оценивая пришедших лейтенантов, подаете свои требования-предложения к учебному заведению, что необходимо, по-вашему, изменить в подготовке в нём.
Базовым знаниям тебя и технарей научили, базовые навыки привили, подготовили. Инопланетяне или может сам самообучился?
Да что я тебе азбуку объясняю...
3.* Умному и доброму* тебя учили твои курсовые. Результат в виде обобщения - *всё, чему учили, оказалось дерьмом* и технарях Василькова, а также причины (переобувания) изменения своего мнения о тех, кто отслужил, ты показал.
Сказки отсебятинные для девиц и песикотов. Их впечатляет.
Есть конкретные претензии, не развози отсебятиной, патетикой и пафосом, обоснуй.
Не хочется, чтобы ещё и из-за твоих хотелок-нападок меня забанили.
На вопрос (кто учил строевой *чтоле*) не забудь ответить. Только не так, как на о кардинальном изменении своего взгляда на отслуживших - типа из-за меня.