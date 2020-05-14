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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6087608860896090> Додано: Чет 14 тра, 2020 18:19 valeragudz написав: andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1

Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.

Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.

Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.

Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо. Звичайно може. Наприклад людина народилась на Сході, може бути патріотом, але не бути націоналістом.Ці поняття насправді дуже спекулятивні. Зокрема Порошенка важко назвати патріотом. Єдиний президент який більш-менш був патріот - це Ющенко - він ставив інтереси держави вище своїх. По крайнім мірі з фактів, які відомі мені.Націоналізм - цей фактор дуже гостро стоїть в Україні, через її історію і через перебільшений вплив Росії на Україну.Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо. andrijk777

Повідомлень: 2095 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:08 zРадио написав: на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации на что была бы похожа Украина ОУН? И тут даже героизирующие националистов признают, что террор никуда бы не исчез. Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации На що подібна Франція?

А Де-Голь був ще той націоналіст....

Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в яких

націоналізм-фашизм, і заперечувати що

німецький фашизм=руССофашизму. На що подібна Франція?А Де-Голь був ще той націоналіст....Тому російські гроші отримані в ольгіно змушують писати проросійські тези в якихнаціоналізм-фашизм, і заперечувати щонімецький фашизм=руССофашизму. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:10 valeragudz написав: andrijk777 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 А як, на вашу думкеу, чи може бути патріот - не націоналістом?1 Може.

Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.

Тому

російський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)

український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм) Може.Тільки ознакою патріота є будівництво Держави.Томуросійський патріот-будує росію(хоча при цьому може бути чукчею.українцем.або чеченцем.чи росіянином)український патріот - повинен будувати Україну ( при цьому може говорити російською чи сповідувати іудаїзм) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:13 Sommer написав: zРадио написав: Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы. Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы. Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..

1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців

2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців

3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців



Тому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює між

німецькими фашистами і українськими націоналістами

ви ж не ставите дорівнює між

радянськими комуністами і власівцями? Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українцівТому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює міжнімецькими фашистами і українськими націоналістамиви ж не ставите дорівнює міжрадянськими комуністами і власівцями? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:18 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же! Что мы вообще сравниваем - СССР с современной Украиной? Ну бред же! Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..

Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?

Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росія

Скільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...



Так що порівняти є з чим.

І на чию користь також.

А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в тому

Що ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...

Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українській

В Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..Скільки там було вибухів і терактів в Україні до 2013?..а в росії?Скільки разів Україна вводила свої війська в інші Держави і анексовувала території? - а росіяСкільки разів танки ЗСУ стріляли по Верховній раді? а в росії...Так що порівняти є з чим.І на чию користь також.А різниця між керівництвом росії і України (яких виховали в КПРС і ВЛКСМ) в томуЩо ідеї українських націоналістів виявились бульш людяними(соціалістичними),ніж російських імперців...Тому в Україні є школи на російській. а в росії - нема на українськійВ Україні є ЗМІ російською - а в росії відсутні ЗМІ українською http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:25 Hotab написав: Ждал от красного Детройта ответ,а он в баньке до завтра. Блин. Ну ладно, особо то и не ждал ничего этакого. Кроме как хотел узнать, что там.. гидрогазодинамика, или химия и ГСМ , чему он там светлому и доброму обучал.

Главное ,чтоб только не сказал,что он в Василькове преподавал. Потому что более низкого КПД адекватных выпускников не знает авиация. Ждал от красного Детройта ответ,а он в баньке до завтра. Блин. Ну ладно, особо то и не ждал ничего этакого. Кроме как хотел узнать, что там.. гидрогазодинамика, или химия и ГСМ , чему он там светлому и доброму обучал.Главное ,чтоб только не сказал,что он в Василькове преподавал. Потому что более низкого КПД адекватных выпускников не знает авиация.



Так ты мои ответы не читаешь или не понимаешь.

1. Я же тебе уже указал, что спроси у готового комвзвода-разведчика бравого прапора в запасе, почему не призвали его на столь нужных комвзводов.

Есть ещё Либо-разведчик, капитан.

Посмотри сколько сокращённых младших офицеров и прапоров в запасе. Уровень комвзода.

Если мало, то глянь на сотни ежегодно выпускающихся в запас с военных кафедр мл. лейтенантов.

А ты о старшем офицере с выслугой на комзвода. Спроси у мобистов, что они: деньги экономят или мобрезерв (какие нормативы, требования), но коллеге преподавателю общей тактики так прямо и отказали на хоть кем призваться: когда ты (твой уровень) будет необходим, позовем, иди.



2. Я тебе о ППС кафедр ВВУЗа, а ты о среднем! ВАТУ и о строевой подготовке. Будь добр, подрасскажи, на какой кафедре и кто тебя строевой учил? Кто?

Ты упомянул только аэродинамику, химию, ГСМ..., но считаешь *дерьмом* или похоже забыл - об авиационном и радиотехническом оборудовании ЛА, двигателях, вооружении, тренажерных комплексах - так это твой сугубо личный взгляд)), но я же просил без отсебятины.

В учебном заведении даются базовые знания, основы. Формируешься ты, как боевой специалист, совершенствуешься до 1 класса, приобретаешь необходимые дополнительные знания и опыт уже в строевых частях. В том числе и самоподготовкой. Извини, но претензии, что тебя не тому учили в учебном заведении, неуместны. Адресуй к тем, кто обязан был контролировать твоё дальнейшее обучение после учебного заведения и до 2014 г.

К содержанию, составлению, утверждению планов боевой, летной, специальной и пр. видов подготовок что твоих, что подразделения, что твоей воинской части учебное заведение не имеет никакого отношения. Наоборот, это вы, летуны, занимающие все ключевые управленческие посады в авиации, оценивая пришедших лейтенантов, подаете свои требования-предложения к учебному заведению, что необходимо, по-вашему, изменить в подготовке в нём.

Базовым знаниям тебя и технарей научили, базовые навыки привили, подготовили. Инопланетяне или может сам самообучился?

Да что я тебе азбуку объясняю...



3.* Умному и доброму* тебя учили твои курсовые. Результат в виде обобщения - *всё, чему учили, оказалось дерьмом* и технарях Василькова, а также причины (переобувания) изменения своего мнения о тех, кто отслужил, ты показал.

Сказки отсебятинные для девиц и песикотов. Их впечатляет.



Есть конкретные претензии, не развози отсебятиной, патетикой и пафосом, обоснуй.

Не хочется, чтобы ещё и из-за твоих хотелок-нападок меня забанили.

На вопрос (кто учил строевой *чтоле*) не забудь ответить. Только не так, как на о кардинальном изменении своего взгляда на отслуживших - типа из-за меня. Так ты мои ответы не читаешь или не понимаешь.1. Я же тебе уже указал, что спроси у готового комвзвода-разведчика бравого прапора в запасе, почему не призвали его на столь нужных комвзводов.Есть ещё Либо-разведчик, капитан.Посмотри сколько сокращённых младших офицеров и прапоров в запасе. Уровень комвзода.Если мало, то глянь на сотни ежегодно выпускающихся в запас с военных кафедр мл. лейтенантов.А ты о старшем офицере с выслугой на комзвода. Спроси у мобистов, что они: деньги экономят или мобрезерв (какие нормативы, требования), но коллеге преподавателю общей тактики так прямо и отказали на хоть кем призваться: когда ты (твой уровень) будет необходим, позовем, иди.2. Я тебе о ППС кафедр ВВУЗа, а ты о среднем! ВАТУ и о строевой подготовке. Будь добр, подрасскажи, на какой кафедре и кто тебя строевой учил? Кто?Ты упомянул только аэродинамику, химию, ГСМ..., но считаешь *дерьмом* или похоже забыл - об авиационном и радиотехническом оборудовании ЛА, двигателях, вооружении, тренажерных комплексах - так это твой сугубо личный взгляд)), но я же просил без отсебятины.В учебном заведении даются базовые знания, основы. Формируешься ты, как боевой специалист, совершенствуешься до 1 класса, приобретаешь необходимые дополнительные знания и опыт уже в строевых частях. В том числе и самоподготовкой. Извини, но претензии, что тебя не тому учили в учебном заведении, неуместны. Адресуй к тем, кто обязан был контролировать твоё дальнейшее обучение после учебного заведения и до 2014 г.К содержанию, составлению, утверждению планов боевой, летной, специальной и пр. видов подготовок что твоих, что подразделения, что твоей воинской части учебное заведение не имеет никакого отношения. Наоборот, это вы, летуны, занимающие все ключевые управленческие посады в авиации, оценивая пришедших лейтенантов, подаете свои требования-предложения к учебному заведению, что необходимо, по-вашему, изменить в подготовке в нём.Базовым знаниям тебя и технарей научили, базовые навыки привили, подготовили. Инопланетяне или может сам самообучился?Да что я тебе азбуку объясняю...3.* Умному и доброму* тебя учили твои курсовые. Результат в виде обобщения - *всё, чему учили, оказалось дерьмом* и технарях Василькова, а также причины (переобувания) изменения своего мнения о тех, кто отслужил, ты показал.Сказки отсебятинные для девиц и песикотов. Их впечатляет.Есть конкретные претензии, не развози отсебятиной, патетикой и пафосом, обоснуй.Не хочется, чтобы ещё и из-за твоих хотелок-нападок меня забанили.На вопрос (кто учил строевой *чтоле*) не забудь ответить. Только не так, как на о кардинальном изменении своего взгляда на отслуживших - типа из-за меня. detroytred

Повідомлень: 22932 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:31 andrijk777 написав: Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/Прибалтикою ми бачимо. Націоналісти ніколи не мали великої влади(через те що підтримка населення у них невелика, якщо враховувати усю Україну), хоч наприклад у Польщі і Прибалтиці владу відразу(в 90-х) захопили націоналісти. Різницю між Україною і Польщею/ми бачимо.



А ну ка давай подробней про разницу в фундаментальных вещах с прибалтами - динамике населения и ВВП. Желательно без балабольства и воды!



В чем заслуга прибалтийских националистов? В том, что к депопуляции экономической разрухи добавили еще и депуполяцию нетерпимости?



А относительно динамики ВВП - как прекрасно видно, никакого преимущества вступление в ЕС "прибалтийским тиргам" не дало. Именно с начала интеграционных процессов преимущество в росте перед нами рассеивается, хотя до них - наблюдалось (очевидно, трансформировать маленькие экономики, не обремененные довоенным разделением труда СССР, после распада оного было легче).





Динамика численности населения:







Динамика реального ВВП:

А ну ка давай подробней про разницу в фундаментальных вещах с прибалтами - динамике населения и ВВП. Желательно без балабольства и воды!В чем заслуга прибалтийских националистов? В том, что к депопуляции экономической разрухи добавили еще и депуполяцию нетерпимости?А относительно динамики ВВП - как прекрасно видно, никакого преимущества вступление в ЕС "прибалтийским тиргам" не дало. Именно с начала интеграционных процессов преимущество в росте перед нами рассеивается, хотя до них - наблюдалось (очевидно, трансформировать маленькие экономики, не обремененные довоенным разделением труда СССР, после распада оного было легче). zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:37 budivelnik написав: Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..

Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..



А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:46 zРадио написав: budivelnik написав: Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією.. Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією.. А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине Тепер залишилось визначити

Що таке анти-росія?

Польща чи Франція-це націоналістично сильно спрямовані Держави ..

Наприклад у Франції - можуть принипово не розуміти англійської..

Чи анти-росія це чечня? Північна Корея...

Чи Швейцарія...вона багатомовна...але на рівні кантонів-дико націоналістична. Тепер залишилось визначитиЩо таке анти-росія?Польща чи Франція-це націоналістично сильно спрямовані Держави ..Наприклад у Франції - можуть принипово не розуміти англійської..Чи анти-росія це чечня? Північна Корея...Чи Швейцарія...вона багатомовна...але на рівні кантонів-дико націоналістична. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:55 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців

2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців

3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців

1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців Потому что у 1-х и 2-х была реальная власть в Украине в разные периоды времени, а 3-и за нее только боролись. Манипуляция budivelnik 1. И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2. Потому что у 1-х и 2-х была реальная власть в Украине в разные периоды времени, а 3-и за нее только боролись. Манипуляция1. И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция2.

Отже

1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти

2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.

Питання до пропогАндона Зрадіо

Націоналісти при владі у Львові вже 29 років....

Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...

Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..

А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 років

ПС

Якщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаю

Націоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашисти

скільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?



І хто з нас маніпулятор? Отже1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.Питання до пропогАндона ЗрадіоНаціоналісти при владі у Львові вже 29 років....Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 роківПСЯкщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаюНаціоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашистискільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?І хто з нас маніпулятор? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 14 тра, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6087608860896090> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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