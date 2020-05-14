Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..
А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине
Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.
Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине
Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.
Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный
zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.
Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.
Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).
Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы...
budivelnik написав:Отже 1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти 2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі. Питання до пропогАндона Зрадіо Націоналісти при владі у Львові вже 29 років.... Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки... Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян.. А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 років ПС Якщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаю Націоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашисти скільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?
І хто з нас маніпулятор?
Пропольский манкурт, читай внимательно то, что я написал всего час назад - сравнивать мораль почти вековой давности с сегодняшней не имеет никакого смысла. Только полные невежды это делают!
Базовые права человека в том виде, в котором мы их сегодня знаем, были постулированы только в 1948-м!
И даже мораль 80-х ни в какое сравнение не идет с сегодняшней. До начала 90-х в трети стран Европе нельзя было РАЗВЕСТИСЬ! Сегодня возможно даже жениться на дереве. Про аборты, гомосексуализм и гендерфлюидность я вообще молчу.
Не знаю к кому, но у меня жалоба на качество оппонентов Требую более смышленных!
zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.
Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.
Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).
Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы...
Портрет Сталина в офисе на стене поправь.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД