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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6087608860896090 Додано: Чет 14 тра, 2020 19:56 zРадио написав: budivelnik написав: Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..

Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..



А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине

Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.



Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде

Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова вездеДля тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4533 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 19:58 zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег. Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10433 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:04 pesikot написав: zРадио написав: А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине

Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.



Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде

Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова вездеДля тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный



Бредни лжеца в каждом слове! Бредни лжеца в каждом слове! zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:08 zРадио написав: Бредни лжеца в каждом слове! Бредни лжеца в каждом слове!

Давай, разоблачи каждое моё слово Давай, разоблачи каждое моё слово "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4533 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:10 lapay написав: zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег. Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.



Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).



Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы... Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы... zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:12 pesikot написав: zРадио написав: Бредни лжеца в каждом слове! Бредни лжеца в каждом слове!

Давай, разоблачи каждое моё слово Давай, разоблачи каждое моё слово



Да сейчас - какой-то замшелый тролль наговорил бездоказательной ерунды, а я буду тратить свое время на разоблачение?



Читай, что такое "чайник Рассела", неуч! Бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне!



https://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot Да сейчас - какой-то замшелый тролль наговорил бездоказательной ерунды, а я буду тратить свое время на разоблачение?Читай, что такое "чайник Рассела", неуч! Бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне! zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:25 budivelnik написав: Отже

1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти

2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.

Питання до пропогАндона Зрадіо

Націоналісти при владі у Львові вже 29 років....

Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...

Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..

А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 років

ПС

Якщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаю

Націоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашисти

скільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?



І хто з нас маніпулятор? Отже1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.Питання до пропогАндона ЗрадіоНаціоналісти при владі у Львові вже 29 років....Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 роківПСЯкщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаюНаціоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашистискільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?І хто з нас маніпулятор?



Пропольский манкурт, читай внимательно то, что я написал всего час назад - сравнивать мораль почти вековой давности с сегодняшней не имеет никакого смысла. Только полные невежды это делают!



Базовые права человека в том виде, в котором мы их сегодня знаем, были постулированы только в 1948-м!



И даже мораль 80-х ни в какое сравнение не идет с сегодняшней. До начала 90-х в трети стран Европе нельзя было РАЗВЕСТИСЬ! Сегодня возможно даже жениться на дереве. Про аборты, гомосексуализм и гендерфлюидность я вообще молчу.



Не знаю к кому, но у меня жалоба на качество оппонентов Требую более смышленных! Пропольский манкурт, читай внимательно то, что я написал всего час назад - сравнивать мораль почти вековой давности с сегодняшней не имеет никакого смысла. Только полные невежды это делают!Базовые права человека в том виде, в котором мы их сегодня знаем, были постулированы только в 1948-м!И даже мораль 80-х ни в какое сравнение не идет с сегодняшней. До начала 90-х в трети стран Европе нельзя было РАЗВЕСТИСЬ! Сегодня возможно даже жениться на дереве. Про аборты, гомосексуализм и гендерфлюидность я вообще молчу. zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:31 zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег. Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.



Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).



Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы... Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы...

Портрет Сталина в офисе на стене поправь. Портрет Сталина в офисе на стене поправь. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8600 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32 Ukrainian написав: Портрет Сталина в офисе на стене поправь. Портрет Сталина в офисе на стене поправь.



Я просил смышленнее, а не глупее Я просил смышленнее, а не глупее zРадио

Повідомлень: 5629 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6087608860896090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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