RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6087608860896090
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:56

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Давй порівняємо сучасну Україну з сучасною росією..


А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине

Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.

Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде
Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4533
З нами з: 31.08.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:58

  zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10433
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:04

  pesikot написав:
  zРадио написав:А я разве оспариваю убогость современной шовинистической и православно-скрепной россии? Я поэтому и настаиваю, что нам не нужно строить анти-россию в Украине

Да оспариваешь, ты никогда не выступал против.

Для тебя шовинизм - это украинский язык в Украине. Для тебя не шовинизм - это российська мова везде
Для тебя "скрепы" - это украинская церковь в Украине. Для тебя не "скрепы" - это московский патриархат везде, который сам по себе весь скрепный


Бредни лжеца в каждом слове!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:08

  zРадио написав:Бредни лжеца в каждом слове!

Давай, разоблачи каждое моё слово :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4533
З нами з: 31.08.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:10

  lapay написав:
  zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.


Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).

Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:Бредни лжеца в каждом слове!

Давай, разоблачи каждое моё слово :)


Да сейчас - какой-то замшелый тролль наговорил бездоказательной ерунды, а я буду тратить свое время на разоблачение?

Читай, что такое "чайник Рассела", неуч! Бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне!

https://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:25

  budivelnik написав:Отже
1 Зрадіо признає що комуністи і фашисти знищили на два порядки більше українців ,ніж націоналісти
2 Зрадіо вважає що націоналісти знищили б більше,якби були при владі.
Питання до пропогАндона Зрадіо
Націоналісти при владі у Львові вже 29 років....
Скільки росіян було вбито у Львівській області націоналістами за ці роки...
Так на хвилинку - 29 років, 2 млн українців на 0,2 млн росіян..
А потім екстраполюй на 15 млн українців за 70 років
ПС
Якщо наш ольгінець вирішить пробекати що область це не Україна,то нагадаю
Націоналіст Ющенко і Націоналіст Порошенко були при владі в Україні в 5 разів довше ніж фашисти
скільки за цей час в Україні було знищено проросійських політиків?

І хто з нас маніпулятор?


Пропольский манкурт, читай внимательно то, что я написал всего час назад - сравнивать мораль почти вековой давности с сегодняшней не имеет никакого смысла. Только полные невежды это делают!

Базовые права человека в том виде, в котором мы их сегодня знаем, были постулированы только в 1948-м!

И даже мораль 80-х ни в какое сравнение не идет с сегодняшней. До начала 90-х в трети стран Европе нельзя было РАЗВЕСТИСЬ! Сегодня возможно даже жениться на дереве. Про аборты, гомосексуализм и гендерфлюидность я вообще молчу.

Не знаю к кому, но у меня жалоба на качество оппонентов :mrgreen: Требую более смышленных!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:31

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.


Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек (из тех, разумеется, за которыми стоит исторический и демографический анализ, а не личное мнение автора).

Ну и если перейти от цифр к сущностям, то ты сам ответил о различиях. Советы - это идеологическое объединение в том числе украинцев. А немцы - это немцы...

Портрет Сталина в офисе на стене поправь.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8600
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32

  Ukrainian написав:Портрет Сталина в офисе на стене поправь.


Я просил смышленнее, а не глупее
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 6087608860896090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron