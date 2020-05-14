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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6088608960906091
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

В Офисе Президента обсуждаются четыре основных претендента на кандидата в мэры Киева от Слуг Народа.

• Александр Дубинский
• Николай Тищенко
• Александр Качура
• Дмитрий Разумков

В течение месяца Слуги Народа выдвинут официальную кандидатуру от партии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:38

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации


Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.


Ты под социализм не подводи - иначе непонятно, что с сегодняшней Скандинавией делать.

О, так он еще и за социализм топит!
Вот откуда у него безграмотность и незнание. :mrgreen:
Для сведения - Скандинавия не социалистическая, она капиталистическая.

  zРадио написав:Дело тут в другом - в националистической и классовой борьбе. Так вот вопрос - как всерьез слушать недоаргументы в духе "проклятый СССР уничтожил моего прадедушку-кулака", если альтернатива уж точно не лучше "проклятый Бандера уничтонил моего прадедушку-поляка(еврея)".

А вот для него реальное уничтожение людей совками - всего лишь "недоаргумент".
Кремлеботы такие кремлеботы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:10

  Sommer написав:
  zРадио написав:Ты под социализм не подводи - иначе непонятно, что с сегодняшней Скандинавией делать.

О, так он еще и за социализм топит!
Вот откуда у него безграмотность и незнание. :mrgreen:
Для сведения - Скандинавия не социалистическая, она капиталистическая.


Для учившегося по учебнику политэкономии - простительная ошибка. :mrgreen: А для изучавших Вебера и "скандинавскую модель" - дилетантский бред


  Sommer написав:
  zРадио написав:Дело тут в другом - в националистической и классовой борьбе. Так вот вопрос - как всерьез слушать недоаргументы в духе "проклятый СССР уничтожил моего прадедушку-кулака", если альтернатива уж точно не лучше "проклятый Бандера уничтонил моего прадедушку-поляка(еврея)".

А вот для него реальное уничтожение людей совками - всего лишь "недоаргумент".
Кремлеботы такие кремлеботы.


Не получится у тебя вырвать мысль из контекста, тролль, не получится - ты же сам ее процитировал полностью! Недоаргумент это тогда, когда к факту (AS IS) не приводится альтернатива (TO BE). Д - диалектика
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:14

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав: И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik 2.

Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.


Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек


И вот опять он врет.

И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:16

  budivelnik написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців


Так, піддався, вибачаюсь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А для изучавших Вебера и "скандинавскую модель" - дилетантский бред


Я даже не будут у тебя просить аргументы про социализм в Скандинавии. Это будет слишком жестоко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37

  Sommer написав:И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".


Да, давно уже разговор идет в стиле, кто лучше, чикатило или брейвик. Но "чикатило" то он как-то ближе, он же за страну убивал. А "брейвик" против моего народа, значит он плохой убийца.
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