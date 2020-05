Додано: Чет 14 тра, 2020 22:10

Sommer написав: zРадио написав: Ты под социализм не подводи - иначе непонятно, что с сегодняшней Скандинавией делать.

О, так он еще и за социализм топит!

Вот откуда у него безграмотность и незнание.

Для сведения - Скандинавия не социалистическая, она капиталистическая.

Дело тут в другом - в националистической и классовой борьбе. Так вот вопрос - как всерьез слушать недоаргументы в духе "проклятый СССР уничтожил моего прадедушку-кулака", если альтернатива уж точно не лучше "проклятый Бандера уничтонил моего прадедушку-поляка(еврея)".

А вот для него реальное уничтожение людей совками - всего лишь "недоаргумент".

Для учившегося по учебнику политэкономии - простительная ошибка.А для изучавших Вебера и "скандинавскую модель" - дилетантский бредНе получится у тебя вырвать мысль из контекста, тролль, не получится - ты же сам ее процитировал полностью! Недоаргумент это тогда, когда к факту (AS IS) не приводится альтернатива (TO BE). Д - диалектика