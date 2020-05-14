Додано: Чет 14 тра, 2020 21:20

В Офисе Президента обсуждаются четыре основных претендента на кандидата в мэры Киева от Слуг Народа.



• Александр Дубинский

• Николай Тищенко

• Александр Качура

• Дмитрий Разумков



В течение месяца Слуги Народа выдвинут официальную кандидатуру от партии.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.