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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:51
freeze написав:
У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
в вашей Вселенной не было второго тура?
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juristkostya
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:01
juristkostya написав: freeze написав:
У вас черное-белое видение мира, вероятно состоящего из порохоботов и зеботов, но мир гораздо сложнее устроен. )))
А откуда кстати 73 % зеботов? Слуги народа набрали 43 %, все забывают о точных цифрах. Кстати и сам Зеленский набрал 30 процентов, если кто забыл, в многоцветном первом туре выборов.
в вашей Вселенной не было второго тура?
В вашей Вселенной видимо сторонники Гриценко, Смешко, Тимошенко, Бойко, Ляшко и других называются Зеботами
Жгите еще )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:05
fin написав:
Это все конечно хорошо. Интересно, баксы лучше сейчас брать или еще дальше будет падать?
До декабря 2020, только ревал
Смотрите график 2019 го.
Я, верю в ЗЕ команду!
Востаннє редагувалось reus
в Чет 14 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:10
Sommer написав: zРадио написав:
Ты под социализм не подводи - иначе непонятно, что с сегодняшней Скандинавией делать.
О, так он еще и за социализм топит!
Вот откуда у него безграмотность и незнание.
Для сведения - Скандинавия не социалистическая, она капиталистическая.
Для учившегося по учебнику политэкономии - простительная ошибка.
А для изучавших Вебера и "скандинавскую модель" - дилетантский бред
Sommer написав: zРадио написав:
Дело тут в другом - в националистической и классовой борьбе. Так вот вопрос - как всерьез слушать недоаргументы в духе "проклятый СССР уничтожил моего прадедушку-кулака", если альтернатива уж точно не лучше "проклятый Бандера уничтонил моего прадедушку-поляка(еврея)".
А вот для него реальное уничтожение людей совками - всего лишь "недоаргумент".
Кремлеботы такие кремлеботы.
Не получится у тебя вырвать мысль из контекста, тролль, не получится - ты же сам ее процитировал полностью! Недоаргумент это тогда, когда к факту (AS IS) не приводится альтернатива (TO BE). Д - диалектика
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zРадио
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:14
zРадио написав:
Тебе не кажется аморальным "набивать" жертв Голодомора? Даже самые смелые оценки - это 3.9 млн человек
lapay написав: zРадио написав:
И немцы уничтожили 4 млн украинцев за 2.5 года, а СССР, которым управляли в том числе украинцы, 15 млн - за 70 лет. Манипуляция budivelnik
2.
Половину совєти знищили за один тридцять третій, так що навіть тут переплюнули німецьких колег.
И вот опять он врет.
И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:16
budivelnik написав: Sommer написав: zРадио написав:
Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців
Так, піддався, вибачаюсь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17
zРадио написав:
А для изучавших Вебера и "скандинавскую модель" - дилетантский бред
Я даже не будут у тебя просить аргументы про социализм в Скандинавии. Это будет слишком жестоко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:37
Sommer написав:
И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".
Да, давно уже разговор идет в стиле, кто лучше, чикатило или брейвик. Но "чикатило" то он как-то ближе, он же за страну убивал. А "брейвик" против моего народа, значит он плохой убийца.
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vano80
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:54
vano80 написав: Sommer написав:
И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".
Да, давно уже разговор идет в стиле, кто лучше, чикатило или брейвик. Но "чикатило" то он как-то ближе, он же за страну убивал. А "брейвик" против моего народа, значит он плохой убийца.
Хорошо сказали.
А то тут уже в маразм впадают, фашизм с концлагерями лучше сталинизма. И вообще как когда то говорил Соммер в Бухенвальде не так много людей погибло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:16
budivelnik написав: Sommer написав: zРадио написав:
Советы боролись за чистоту идеологии, националисты - за чистоту нации
Один черт. Что советские социалисты уничтожили миллионы, что националистские социалисты уничтожили миллионы.
Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців
Тому не піддавайтесь на вкиди і не ставте дорівнює між
німецькими фашистами і українськими націоналістами
ви ж не ставите дорівнює між
радянськими комуністами і власівцями?
Хто знищив 15 млн українців після 1991?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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