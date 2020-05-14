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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6090609160926093
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:24

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Скинь будь-ласка ссилку на масові захоронення цих 15 млн
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:24

  Sommer написав:И вот опять он врет.


Тролль, научную работу в студию с оценками выше 3,9 млн жертв Голодомора в Украине! Потому что самая большая научная оценка, которую знает УИНП - это анализ НАН.
https://idss.org.ua/holodomor

Какие мерзопакостные все-таки бывают авторы - готовы в своей пропаганде даже оборвавшиеся людские жизни "набивать". Это что, какое-то соревнование - чем больше цифры нарисуешь, тем больше почестей умершим отдашь?..

  Sommer написав:И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".


А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):

Зображення

https://www.facebook.com/pressjfo.news/ ... 6932938929
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:26

  Sommer написав:
  budivelnik написав:Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію..
1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців
2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців
3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців


Так, піддався, вибачаюсь.


Не поддался, а по недосмотру отошел от линии пропаганды. Ничего, с кем не бывает - надеюсь, сильно не накажут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:30

  Ukrainian написав:
  flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?

Скинь будь-ласка ссилку на масові захоронення цих 15 млн


Открою тебе маленькую тайну, о которой бы ты иначе не узнал, являясь человеком заурядным и податливым - в оценках жертв Голодомора тоже присутствует число неродившихся. НАН оценивает эти непрямые потери за 1932-1933 в 600 тыс человек (ссылка та же, что давал Соммеру 2 сообщения назад).

Меряться суммами потерь не стану - это удел политиканов. Но по динамике населения, тогдашней и теперешней - понять, где больше, весьма несложно...
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:32

  zРадио написав:А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):

у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой.
пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:34

  unicdima написав:
  zРадио написав:А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):

у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой.
пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.


Еще один пропагандист и невежда вылез! Высокие крепкие здания в городских условиях войны - еще какая инфраструктура. Видишь ли - уходя, РККА знала, что вернется возвращать захваченное!
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:37

  zРадио написав:
  unicdima написав:у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой.
пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.


Еще один пропагандист и невежда вылез! Высокие крепкие здания в городских условиях войны - еще какая инфраструктура. Видишь ли - уходя, РККА знала, что вернется возвращать захваченное!

я и не сомневался, что ты подобный бред будешь сочинять.
Русскомирные совки никогда не признают своих преступлений.
В этом вы даже подлее и циничнее гитлеровцев.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:42

  unicdima написав:
  zРадио написав:
  unicdima написав:у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой.
пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.


Еще один пропагандист и невежда вылез! Высокие крепкие здания в городских условиях войны - еще какая инфраструктура. Видишь ли - уходя, РККА знала, что вернется возвращать захваченное!

я и не сомневался, что ты подобный бред будешь сочинять.
Русскомирные совки никогда не признают своих преступлений.
В этом вы даже подлее и циничнее гитлеровцев.


Пропагандон, это кто преступления должен признать? Потомки киевлянина Кудри, бестолочь ты манкуртская?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:54

Re: Політичні дискусії

Эрдоган наехал на Варфоломея, хотят главную церкву Константинопольского патриархата в мечеть переделать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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