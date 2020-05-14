Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тролль, научную работу в студию с оценками выше 3,9 млн жертв Голодомора в Украине! Потому что самая большая научная оценка, которую знает УИНП - это анализ НАН. https://idss.org.ua/holodomor
Какие мерзопакостные все-таки бывают авторы - готовы в своей пропаганде даже оборвавшиеся людские жизни "набивать". Это что, какое-то соревнование - чем больше цифры нарисуешь, тем больше почестей умершим отдашь?..
Sommer написав:И естественно забывает об уничтожении украинцев при отступлении РККА - взрывы на Крещатике и в других городах, разрушение плотины Днепрогэса, расстрел заключенных... и прочая тактика "выжженной земли".
А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):
budivelnik написав:Ви або щось не зрозуміли ,або піддались на маніпуляцію.. 1 Комуністи СРСР - знищили в громадянській війні,голодоморі, Другій світовій, Гулазі - приблизно 15 млн українців 2 Німецькі фашисти -знищили в Другій світовій та концтаборах - приблизно 4 млн українців 3 Українські націоналісти знищили максимум 0,1 млн українців
Так, піддався, вибачаюсь.
Не поддался, а по недосмотру отошел от линии пропаганды. Ничего, с кем не бывает - надеюсь, сильно не накажут
flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?
Скинь будь-ласка ссилку на масові захоронення цих 15 млн
Открою тебе маленькую тайну, о которой бы ты иначе не узнал, являясь человеком заурядным и податливым - в оценках жертв Голодомора тоже присутствует число неродившихся. НАН оценивает эти непрямые потери за 1932-1933 в 600 тыс человек (ссылка та же, что давал Соммеру 2 сообщения назад).
Меряться суммами потерь не стану - это удел политиканов. Но по динамике населения, тогдашней и теперешней - понять, где больше, весьма несложно...
zРадио написав:А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):
у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой. пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.
zРадио написав:А по-твоему, инфраструктуру нужно было оставлять врагу? Хотя я забыл - для тебя же это друзья. Впрочем, все равно ты такой аргументацией играешь на руку российской пропаганде, потому что ВСУ делает то же самое (и делает правильно):
у совков жилые кварталы уже стали инфраструктурой. пропаганда у совков ничем не отличается от геббельсовской.
Еще один пропагандист и невежда вылез! Высокие крепкие здания в городских условиях войны - еще какая инфраструктура. Видишь ли - уходя, РККА знала, что вернется возвращать захваченное!
flyman написав:Хто знищив 15 млн українців після 1991?
Ти ж вже відповів - урбанізація знищила. Свої ж слова вже забув:
flyman написав:ніт, це наслідок урбанізації, в бетонній коробці багато не нарожаєш, тому США "одноповерхова Америка" і там природнє відтворення населення + емігранти, а в нас вимирання сіл, і катастрофічна демографія.
Щодо жита стало краще, то були "друга Франція", а став "перший Гондурас"