Ну просто 100% говорить правильні речі.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:57
Хоч я і не люблю Гордона, але залишу це тут. Дуже цікаво послухати:
Ну просто 100% говорить правильні речі.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:58
То відповідь була, чому нема природнього відтворення населення.
Урбанізація шла від початку промислової революції.
Так що її можна натягнути і на процеси ХХ століття.
Можна запитати по іншому:
Хто винищує українські села з часу незалежності?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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